Benvenuti nell’era delle repubbliche tecnologiche indipendenti di Antonio Pilati

Nella loro continua espansione (più servizi, più utenti, più diffusione, tante acquisizioni) i giganti del web come Facebook, Google o Amazon stanno assumendo sempre più caratteri simili a quelli degli Stati.

Guardiamo alcuni fatti. Facebook, che a marzo 2019 dichiara 2,38 miliardi di utenti attivi mensili (un terzo degli abitanti del pianeta) ed è presente in oltre 150 Paesi, ha annunciato di recente la creazione di un Consiglio di sorveglianza (Oversight board) che dovrà giudicare casi problematici e controversie con gli utenti. Il board, operativo da gennaio prossimo, avrà 11 membri destinati ad aumentare con il prevedibile incremento dei carichi di lavoro: li nominerà un trust separato da Facebook che però lo finanzia e ne sceglie i componenti. Di fatto una giurisdizione interna, alternativa a quella dei tribunali nazionali (e forse più rapida).

Pochi mesi prima di questo annuncio, la società aveva lanciato il progetto di Libra, una criptovaluta da utilizzare per scambi di valore peer-to-peer e per transazioni online, di cui è prevista l’entrata in funzione già dal 2020. Il progetto ha incontrato forti resistenze da parte delle banche centrali e, per superare le critiche, di recente ne è stata modificata la configurazione: si può prevedere che, nonostante le difficoltà, l’impresa andrà avanti.

Facebook intrattiene con la sua enorme platea di utenti uno scambio che per certi versi ricorda la tassazione: come corrispettivo di servizi per lo più gratuiti esercita un cospicuo prelievo di valore dal suo “popolo”: si tratta dei molteplici dati generati dal mero utilizzo della piattaforma i quali, come vera e propria materia prima rielaborata dai mezzi di produzione dell’azienda (modelli di analisi, cluster, schemi di previsione), si trasformano in conoscenza pregiata rivenduta a molteplici clienti e quindi in cash.

Infine è da ricordare la quasi indipendenza fiscale rispetto agli Stati: data la natura immateriale e borderless della tecnologia digitale, i giganti del web hanno insediamenti fisici deboli e poco riconoscibili che consentono spesso di eludere le macchine fiscali nazionali.