Benvenuti a Wonderland: dalla moda all'orologeria, nel segno della favola

È sempre tempo di meraviglie in casa Gucci che, dopo aver festeggiato il suo centenario nel 2021, quest'anno invece celebra il cinquantesimo dalla presentazione del suo primo orologio. Orologio che da subito ha potuto contare su un mix di competenze italiane e svizzere per stile e tecnica, prima tappa di un lungo viaggio tra le lancette in cui Gucci non si è mai fermato. Recentemente è stata lanciata anche l'alta orologeria che, come si sa, rappresenta il gradino più alto. Le ultime novità di questo esclusivo segmento sono state introdotte a Ginevra a inizio della scorsa primavera nel corso dell'evento Gucci Wonderland e comprendono modelli che sono stati realizzati in Svizzera utilizzando varie specificità. Fra le tante, quelle provenienti dalla manifattura Kering (la maison fa parte del Gruppo francese) di La Chaux-de-Fonds, una delle località più influenti dell'orologeria svizzera, quelle della fabbrica di quadranti del Canton Ticino e quelle del lavoro fatto sullo stile dalla divisione orologi del brand a Neuchâtel.

Esistono cinque versioni di GUCCI 25H Skeleton Tourbillon, tutte che montano il nuovo movimento meccanico a carica manuale con tourbillon volante. Questo calibro ha una riserva di carica fino a 72 ore. Lo spessore di questo modello è di 8 mm, mentre il diametro è di 40 mm.

Ecco dunque che tra le nuove meraviglie viste in Wonderland c'è il GUCCI 25H Skeleton Tourbillon che monta un nuovo movimento meccanico a carica manuale, il calibro GG727.25.TS. Questo meccanismo con tourbillon volante (la sua gabbia è visibile a ore 6) sembra sospeso sui ponti in titanio che si trovano alla base del quadrante, è capace di 21.600 oscillazioni all'ora e ha una riserva di carica fino a 72 ore. Spesso solo 4,85 mm, il movimento si trova in una cassa di 40 mm di diametro e di 8 mm di altezza.

Grazie a un inedito movimento a carica manuale, il G-Timeless Moonlight (realizzato in tre declinazioni diverse, qui una in oro rosa) permette la lettura delle fasi lunari. Il quadrante dell'orologio è in meteorite grigio.

Il GUCCI 25H Skeleton Tourbillon si può scegliere in cinque versioni: la prima ha la cassa in oro bianco e il cinturino in caucciù blu, la seconda ha la cassa in oro bianco e il cinturino in caucciù nero, la terza ha la cassa in oro giallo e il cinturino in caucciù verde, la quarta ha sia la cassa sia il bracciale in oro giallo e la quinta ha cassa e bracciale in oro bianco. Oro che sul GUCCI 25H Skeleton Tourbillon è riciclato al 100%. Poi c'è il G-Timeless Planetarium, in tre versioni con cassa in oro che si caratterizza per un altro movimento inedito (il calibro GGC.1976.DS) a carica manuale (48 ore di riserva di carica) che anima anche uno scenografico tourbillon centrale impreziosito da un stella con diamanti e, premendo un pulsante, permette alle 12 gemme (tanzaniti per la versione in oro bianco, tsvoriti per quella in oro rosa e berilli gialli per quella in oro giallo) presenti nella parte esterna del quadrante, di girare seguendo il senso orario.

GUCCI 25H di 30 mm di diametro con lunetta in diamanti (3.500 euro).

L'alta orologeria 2022 di Gucci continua con il G-Timeless Moonlight (cassa di 40 mm di diametro in tre versioni, due in oro rosa, una in oro bianco) che introduce anch'esso un altro nuovo movimento, il calibro meccanico a carica manuale GGV838.MP che aziona anche il disco della complicazione delle fasi lunari (necessita di una correzione ogni 360 anni), da leggere su un quadrante in meteorite grigio decorato con delle riproduzioni di stelle e pianeti. Non potevano mancare le iconiche api danzanti della linea G-Timeless Dancing Bees, qui protagoniste insieme a un tourbillon posizionato sul quadrante a ore 12 su due orologi/gioiello che scintillano grazie a 843 diamanti (14,74 carati), su cassa, bracciale e quadrante: il primo in oro giallo ha un quadrante in opale rosa, il secondo, in oro bianco, ha il quadrante in opale verde. Il movimento di questo modello è a carica manuale. Gli ultimi posti sulla giostra di Wonderland per quest'anno sono di due Grip Sapphire che confermano la caratteristica lettura del tempo della collezione Grip tramite due dischi rotanti (verdi o rosa a seconda della versione) animati da un movimento a carica automatica con cassa in vetro zaffiro di colore verde.