Benzina addio, per Smart solo auto a batteria di Massimo Mambretti

2' di lettura

VALENCIA (SPAGNA) - Rinunciando completamente a benzina e gasolio la Smart anticipa altri costruttori e, seguendo le orme della Tesla, diventa un brand che vende solo auto elettriche. La transizione alla mobilità a emissioni zero non si esaurisce, però, con la nuova famiglia della Smart denominata Eq. Infatti, prelude all’avvento dei modelli frutto della joint venture con la cinese Geely che arriveranno a partire dal 2022.

Nel frattempo, la nuova era della Smart si manifesta più per il rinnovamento delle vesti delle Fortwo e Forfour che per la presenza della trazione elettrica. Infatti, il powertrain che sviluppa 82 cv e una coppia di 160 è lo stesso che spingeva le Smart Electric Drive ed è sempre alimentato da una batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh. Ritenuto adeguato a modelli che in virtù di autonomie che nel ciclo Nedc oscillano da 140 a 160 chilometri sono destinati a muoversi sul corto raggio, non riserva grosse sorprese a chi sta al volante.

Considerando che anche tutto il resto non è cambiato, la compattissima Smart Fortwo (130 all’ora, autonomia reale circa 130 chilometri) diventando Eq continua a sgaiattolare nel traffico in maniera disinvolta e al brio impresso dalla reattività del powertrain nutrito dagli elettroni. Di questi ultimi ci si rifornisce anche nel traffico, grazie al recupero intelligente dell’energia nei rallentamenti accentuato dalla modalità Eco che si basa su un radar. Al volante della Smart Eq non si notano progressi del confort dinamico, perché l’assetto rigoroso digerisce poco progressivamente le asperità della strada, ma il leggero lifting dell’abitacolo porta in dote qualche utile portaoggetti in più e un nuovo sistema d’infotainment con un display da 8”. L’evoluzione affianca a tutta la connettività permessa dagli smartphone anche un’estensione di quella da remoto e app che consentono di trovare parcheggi dedicati e punti per ricaricare la batteria. Questa operazione si effettua in circa tre ore mezza da una presa da 230 V, mentre con il caricatore opzionale da 22 kW si ripristina l’80% in 40 minuti. Va aggiunto che un accordo tra Daimler ed Enel X prevede l’installazione gratuita di una wallbox domestica da 3,7 kW gratuitamente.

Concludiamo il discorso con il capitolo prezzi. Questi ultimi partono da 25 mila euro per la Fortwo chiusa, da 28 mila euro per la Cabrio e da 26 mila euro per la Forfour. Tutte le Smart Eq sono disponibili negli allestimenti Pure, Passion, Pulse e Prime e possono essere personalizzate con i pacchetti Advanced, Premium ed Exclusive.