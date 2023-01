Benzina, dall'App pubblica al Qr code: le misure allo studio per verificare i prezzi

La chiusura per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 omissioni nell'arco di 60 giorni (e non più dopo tre senza limiti temporali anche non consecutivi). L'eventuale chiusura potrà essere decisa da 1 a 30 giorni (prima la previsione era da 7 a 90 giorni). Le sanzioni per omessa comunicazione saranno da un minimo di 200 a un massimo di 800 a seconda del fatturato dell'impianto (prima raggiungevano i 6.000 euro).

Categoria sul piede di guerra

Nonostante le aperture da parte del governo sulle modifiche al provvedimento - che è incardinato in Parlamento, e che quindi dovrà compiere l'iter di conversione in legge - resta comunque divisivo il tema dell'obbligo dell'esposizione del prezzo medio regionale (che diventa settimanale anziché giornaliero).

Tanto che le tre organizzazioni dei benzinai (Faib Confesercenti, Fegica, Figisc-Anisa) hanno ribadito la volontà di scioperare per 48 ore (pur facendo presente che saranno garantiti i servizi minimi essenziali). Lo stop - che include anche il self service - inizierà su strade e autostrade alle 19 della sera del 24 gennaio e si concluderà alle 19 del 26 gennaio. A meno che nel frattempo non si trovi il compromesso.