Benzina e diesel, le termiche tradizionali sono sempre di moda

In attesa che le vetture elettrificate aumentino non soltanto in percentuale, ma anche in numero di unità vendute, la più tradizionali vetture termiche a benzina o diesel sono ancora e lo saranno per molto tempo le più gettonate dagli italiani. In declino, ma lento il diesel messo in discussioni nei grandi centri abitati, ma che resta la soluzione ideale per i grandi viaggiatori. Il benzina è comunque l'alternativa almeno per il momento alle vetture elettrificate se il chilometraggio complessivo è ridotto ai minimi termini o quasi. Ai vertici delle vendite delle auto a benzina in giugno, ma anche nel semestre c'è la Fiat Panda. Per i diesel sia a giugno che nel semestre è in testa la Jeep Compass.