Benzina e gasolio, con il taglio di 30,5 centesimi al litro risparmio di 15,2 euro a pieno

Se però - continua l’associazione dei consumatori - si analizza l'andamento dei listini dei carburanti nell'ultimo anno, si scopre che il bilancio è ancora fortemente in perdita per i consumatori. La settimana scorsa, quando il prezzo della benzina era di 2,184 euro al litro e quello del gasolio di 2,154 euro/litro, la maggiore spesa per le famiglie era pari a +30,9 euro per un pieno di benzina, +35,9 euro per un pieno di diesel.

Altroconsumo: da 7,29 a 43,75 euro in meno per benzina, da 6,25 a 37,5 per gasolio

Partiamo da Altroconsumo. Secondo l’associazione dei consumatori, con la riduzione del prezzo alla pompa di 0,25 centesimo di euro, il costo medio per percorrere 100 km diminuisce di 1,75 euro per le auto a benzina e di 1,5 euro per le auto a gasolio. Dopodiché, individua tre ipotesi, e per ciascuna indica i possibili risparmi. Primo scenario: riguarda chi percorre 5.000 km all’anno. È uno scenario di ridotto utilizzo dell'auto, o perché la si utilizza solo saltuariamente (magari solo per scopi ricreativi – weekend, ferie) o perché la si utilizza spesso ma per brevi tragitti (ad esempio casa-lavoro quando si abita a una decina di chilometri dal luogo di lavoro). La riduzione della spesa mensile per il carburante a seguito della decisione del Governo di ridurre il prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro è di 7,29 euro per la benzina e di 6,25 euro per il gasolio. Secondo scenario: riguarda chi percorre 15.000 km all'anno: è uno scenario intermedio, spiega Altroconsumo, in cui sicuramente molti automobilisti si riconoscono. Ebbene, in questo secondo caso la riduzione della spesa mensile è di 21,88 euro per quanto riguarda la benzina, e di 18,75 per il gasolio. Infine, il terzo scenario: riguarda chi percorre 30.000 km all’anno. È uno scenario di utilizzo piuttosto intensivo dell’auto, che può corrispondere a chi utilizza spesso l’auto per gite/weekend/ferie e percorre regolarmente tragitti casa lavoro piuttosto lunghi. In questo caso, la riduzione della spesa media mensile è di 43,75 euro per la benzina e di 37,5 per il gasolio. Queste stime sono state effettuate da Altroconsumo sulla base di alcuni criteri. E in particolare sono stati considerati dei valori di consumo di carburante, medi e indicativi pari a 7 l/100 km per le auto a benzina (corrispondente a circa 14 km/l); sono stati considerati dei valori di consumo di carburante, medi e indicativi pari a 6 l/100 km per le auto a gasolio (corrispondente a circa 16,5 km/l). Si è infine considerato il consumo per 100 Km, che è un indicatore generalmente utilizzato e di facile comprensione per tutti gli automobilisti. Sulla base dei risultati per 100 Km, si sono ottenuti i risparmi su base mensile (visto che il decreto ha effetto per 30 giorni) per i tre scenari.