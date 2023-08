Benzina fai da te, il gestore non paga l’automobilista che scivola sulla macchia

I punti chiave La prova del difetto di custodia

L’esistenza di un gestore responsabile dell’area di servizio self service non basta per ottenere il risarcimento all’automobilista che scivola su una macchia oleosa, nello scendere dalla pedana, dopo aver agganciato la pistola nella colonnina. Una caduta rovinosa, con doppia frattura, che i giudici di primo grado avevano deciso di risarcire con 26 mila euro, più la condanna alle spese di giudizio per la società che gestiva l’area «fai da te». Un decisione giustificata dal rapporto di custodia della cosa dal quale derivava la responsabilità. Di diverso avviso era stata la corte d’Appello che aveva ribaltato il verdetto con una sentenza confermata dalla Cassazione.

La prova del difetto di custodia

La Suprema corte respinge, infatti, il ricorso dell’automobilista caduto su un liquido scivoloso che era sulla pedana. Per i giudici manca la prova però che il fatto fosse da imputare ad un difetto di custodia. Malgrado la denuncia immediata da parte del ricorrente dopo l’accaduto, difficile in un’area self service dimostrare da quanto la macchia fosse lì, di che natura fosse e che un intervento tempestivo da parte dei gestori sarebbe valso ad evitare il fatto.

Senza successo l’automobilista aveva sottolineato che il custode della cosa é esente da responsabilità solo se prova «l’esistenza di un caso fortuito, a interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno, oppure la colpa esclusiva del danneggiato». Evidenze che nel caso esaminato non c’erano. La Corte d’Appello aveva considerato non provate invece «la pericolosità della cosa, le modalità della caduta e le caratteristiche della patina scivolosa».