Benzina oltre i 2 euro al litro: quali sono le regioni in cui costa meno

Continua ad aumentare il prezzo della benzina in autostrada: lunedì 14 agosto, dai dati forniti dal Mimit, risulta per il self in autostrada un prezzo medio di 2,015 euro al litro. Non un gran aumento rispetto ai 2,014 di venerdì scorso ma la tendenza è sempre al rialzo. Il gasolio self, sempre in autostrada è a 1,921 (1,917 venerdì), il Gpl servito è a 0,842 euro (0,841 euro venerdì), il metano è stabile a 1,528 euro. Il prezzo cresce anche tra le Regioni.

Puglia e Bolzano i più cari

Il più elevato per la verde al self si trova in Puglia (1,969) e stesso prezzo è in provincia di Bolzano. Seguono Calabria (1,967), Liguria (1,964), Basilicata (1,963), Sardegna (1,959), Valle d’Aosta (1,957), Molise (1,950), provincia di Trento (1,946), Sicilia (1,943), Friuli Venezia Giulia (1,942), Piemonte (1,941), Toscana, Campania e Abruzzo (1,940), Lombardia (1,939), Umbria (1,938), Lazio (1,936), Emilia Romagna (1,934). La benzina meno cara infine è in Veneto: 1,921 euro al litro.

Gasolio costoso a Bolzano

Per quanto riguarda il gasolio il prezzo medio più elevato al self-service si trova in provincia di Bolzano (1,872). Seguono Liguria (1,869), Calabria (1,867), Valle d’Aosta (1,860), Sardegna (1,859), Molise (1,849), Puglia (1,846), Basilicata (1,856), provincia di Trento e Friuli Venezia Giulia (1,845), Lombardia Toscana e Piemonte (1,843), Abruzzo (1,841), Emilia-Romagna (1,837), Campania Sicilia e Umbria (1,836), Lazio (1,834). Il gasolio meno caro infine è nelle Marche e in Veneto (1,821).