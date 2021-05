Benzina, negli Usa riparte la Colonial Pipeline ma i rischi non sono finiti

2' di lettura

L’oleodotto Colonial è rientrato in funzione dopo cinque giorni di blocco causati da un attacco informatico. Ma è troppo presto per tirare un sospiro di sollievo. Ci vorrà del tempo per superare le difficoltà di distribuzione dei carburanti negli Stati Uniti, che in alcune aree del Paese hanno provocato situazioni di carenza. E sarebbe prematuro archiviare il rischio di ripercussioni sui mercati petroliferi, anche a livello internazionale.

Questo è solo «l’inizio della fine della crisi», come dice Michael Tran,analista di RBC Capital Markets. «La ripresa dei flussi è un primo passo, il prossimo è la corsa logistica per rifornire le stazioni di servizio».

Folle di automobilisti si sono precipitati a fare il pieno quando sabato 8 si è diffusa la notizia dell’attentato. Nonostante i ripetuti appelli alla calma da parte delle autorità – e dello stessa Casa Bianca, che ha subito preso in mano la situazione – il panico è proseguito anche nei giorni successivi, col risultato che in molte località le pompe di benzina sono rimaste a secco.

Il presidente Joe Biden, attraverso un comunicato, ha rinnovato l’invito agli americani a «comprare soltanto ciò che è necessario e non accaparrare carburante finché le forniture non saranno ripristinate», anche se l’annuncio del riavvio dell’oleodotto «significa che la fine dei problemi di approvvigionamento in vista».

L’ottimismo per una rapida soluzione dell’emergenza ha già raffreddato le quotazioni del carburante, che al Nymex di New York avevano superato 3 dollari al gallone per la prima volta da sei anni. E anche il petrolio ha perso ulteriormente quota, scendendo sotto ... dollari al barile nel caso del Wti, anche se a guidare il mercato in ribasso sono soprattutto altri fattori: dalla continua discesa dei listini azionari ai timori per la domanda petrolifera legati alla crisi da Covid in India.