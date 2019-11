BePrime24, debutta il primo coworking per i commercialisti Un servizio per 120 professionisti al via a Milano e poi a Roma nel 2020. Dall'affitto alle tecnologie strumenti condivisi e occasioni di networking con clienti e colleghi di R.L.

Uno spazio di coworking riservato ai commercialisti dove fare anche networking e sviluppare l’attività. Queste sono le linee ispiratrici del progetto BePrime24, che il Sole 24 Ore si appresta a lanciare partendo da Milano.

Nato da un’idea sviluppata da Doriko (società specializzata nei servizi ai professionisti) con la collaborazione del Gruppo Sole 24 Ore, Beprime24 è la nuova offerta pensata per i professionisti della consulenza fiscale e contabile alle aziende che si basa su tre asset principali: riconoscimento della professionalità con un brand affermato, mantenimento della propria individualità e amplificazione della forza individuale grazie al networking.

Il progetto consentirà al commercialista e ai suoi collaboratori di lavorare in uno spazio organizzato di coworking, riservato ai soli professionisti, proponendosi al mercato e ai clienti come una realtà multiforme e pluridisciplinare. L’idea va al di là del semplice affitto di uno spazio e punta a mettere in rete, anche attraverso un’innovativa piattaforma Intranet, le competenze e le specializzazioni dei professionisti presenti, in un’ottica innovativa di collaborazione.

Il brand del Gruppo24 Ore ha precise regole di adesione e di utilizzo: è riservato a una platea ristretta di circa 120 professionisti, che dovranno essere in regola con l’iscrizione all’Albo e con la formazione e la deontologia professionale. Il target ideale è quello delle realtà medio-piccole: il Ceo di Doriko, Lorenzo Galimberti, ideatore del progetto insieme con Stefano Locatelli (si veda l’intervista a fianco), pensa a studi fino a cinque componenti che rappresentano in percentuale la quota più importante degli iscritti all’Ordine: solo a Milano rientrano in questi parametri oltre 6mila commercialisti pari al 70% del totale.

«BePrime24 è un progetto molto importante per il Sole 24 Ore - spiega Eraldo Minella, senior advisor del Gruppo 24 Ore -. Si inserisce nell’area che stiamo sviluppando dei servizi di networking per commercialisti, finalizzati a fare lavorare meglio e in modo creativo e innovativo questa categoria professionale, per noi strategica. Parte da Milano, si estenderà poi a Roma, ma speriamo che possa presto arrivare in altre città italiane».