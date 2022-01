Beretta, contratto con Sako per i fucili dei cecchini finlandesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Beretta Defense Tecnologies (BTD, divisione Difesa di Beretta Holding) ha siglato un accordo con le forze armate della Finlandia. In particolare con la finlandese Sako Ltd (azienda della galassia BTD assieme alle italiane Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, Benelli e alla tedesca Steiner) e la Difesa dello Stato nordeuropeo hanno concluso un contratto per l’acquisto di una nuova piattaforma di fucili: gli M23, semiautomatici con calibro 7.62 Nato che si basa sul già ampiamente utilizzato AR10. L’accordo ha un valore di circa 10 milioni di euro e prevede la fornitura di una doppia configurazione del “Rifle System M32”. Uno in configurazione “Sniper Rifle 23” per l’uso da “cecchino”, l’altro in modalità “Designated Marksman Rifle 23” per il supporto alla fanteria da parte di tiratori scelti. Il contratto include accessori, pezzi di ricambio, attrezzature di manutenzione, nonché formazione per utenti e manutenzione fornita da BDT tramite Sako.

Beretta Defense Technologies garantisce a tutti i suoi partner la condivisione del know-how della tecnologia per stabilire lo sviluppo di produzioni locali come in questo caso andando così a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento della Finlandia e promuovendo il mantenimento di competenze, tecnologie e manutenzione nello Stato stesso. L’armamento sarà consegnato all'esercito finlandese a fine anno. Il contratto include anche un'opzione di approvvigionamento aggiuntiva per eventuali appalti successivi. Alla fine del 2021, Beretta Defense Techonologies si è aggiudicata tramite la Fabbrica d'Armi Pietro Beretta di Gardone Val Trompia, la fornitura di 159mila pistole APX al ministero della Giustizia del Brasile.