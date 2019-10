Bergamo capitale mondiale dei formaggi: è record di iscrizioni 3804 adesioni da 42 paesi partecipanti per il debutto italiano del più prestigioso concorso mondiale dedicato all'arte casearia di Food24

Forme

Dal 17 al 20 ottobre a Bergamo ci sarà il meglio dell'arte casearia italiana e mondiale con la manifestazione Forme che per la prima volta ospita nel nostro Paese i World Cheese Awards, le “Olimpiadi dei formaggi” presso i padiglioni della Fiera.

Esposizione universale dei formaggi

Organizzati da The Guild of Fine Food, i World Cheese Awards da oltre 30 anni premiano i migliori produttori del pianeta, dai piccoli artigiani ai grandi brand. Al suo debutto italiano la 32esima edizione della competizione segna già i primi record con ben 3.804 candidati totali (+10% del precedente record 2018) provenienti da 6 continenti e un primato di 42 paesi partecipanti dall’Argentina al Giappone, che con 42 formaggi è ammesso per la prima volta ai WCA.

Record anche per l'Italia, che al suo debutto come paese ospitante è in gara con ben 845 candidati (+102% rispetto all'anno scorso). Tra le curiosità il Messico, presente ai WCA 2019 con prodotti tradizionali come il Chihuahua e il Queso Panela ma anche più internazionali come formaggi tipo Gouda e Manchego, un pecorino proveniente da Israele, formaggi del Sud Africa con note di cioccolato, caramello, zucca violina e harissa, passando da un formaggio molle di capra muffettato a crosta fiorita dall'Australia avvolto nelle foglie di vite di un vigneto locale.



Da primato anche la giuria con 260 membri provenienti da 35 paesi, tra cui Barbados, Giappone, Nuova Zelanda, Russia . Il 18 ottobre la premiazione con le medaglie di bronzo, argento o oro e la segnalazione del prodotto eccezionale, il Super Gold. I formaggi selezionati verranno poi esaminati una seconda volta da una super giuria di 16 esperti che eleggerà altrettanti finalisti, tra cui verrà scelto il Formaggio Campione del Mondo.