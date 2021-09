Bergamo, l’Istituto italiano di tecnologia disegna i robot su misura dell’industria

3' di lettura

Una stanza del parco scientifico Kilometro Rosso, a Bergamo, ospita giovani scienziati che progettano il futuro della fabbrica, quella capace di sopravvivere alle pandemie, produrre a orari non definiti e con operatori che gestiscono attività ad alto valore aggiunto da remoto. Qui prendono forma robot antropomorfi e cobot realizzati tailor made, su misura, in base alle esigenze delle aziende che hanno scelto di partecipare al progetto Joiint Lab.

La squadra degli scienziati

La squadra è capitanata da Francesca Negrello, 33 anni, laurea in ingegneria meccanica e dottorato in bioingegneria robotica. Lo stanzone in realtà è un gioiello di laboratorio nato dalla collaborazione dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e il consorzio di ricerca per la meccatronica Intellimech, Confindustia Bergamo, Università di Bergamo e Kilometro Rosso. In prima linea anche nove imprese del territorio: Abb, Brembro, Cosberg, Elettrocablaggi, Fassi, Giovenzana International, Sdf, Siad e Valtellina.

«Abbiamo trascorso lunghi mesi a interloquire con le aziende per capirne le esigenze, mostrando loro quello che la robotica è in grado di offrire, proprio perché lo spirito di Joiint Lab è quello di fare trasferimento tecnologico, creare sinergia tra la ricerca sviluppata in Iit e le nuove necessità industriali».

Mani meccaniche, visori, sensori sono posati accanto a pc di ultima generazione, lo strumento di lavoro dei ricercatori. Qui si creano robot collaborativi, basi mobili, sensori laser, interfacce uomo-macchina: ora la squadra è al lavoro su un prototipo antropomorfo in grado di realizzare compiti di precisione come ruotare una chiave o aprire una porta, oppure prendere un cavo. Joiint Lab lavora sul prototipo laboratoriale, che viene testato su scenari reali verificandone la bontà direttamente con le aziende. La fase di ingegnerizzazione e messa sul mercato viene demandata alle aziende.

Joiint Lab e il robot antropomorfo

«Nel prossimo futuro vedremo lo sviluppo di sistemi sempre più evoluti, capaci di interagire con l’uomo e di condividerne gli spazi grazie alla combinazione della robotica collaborativa con gli algoritmi di intelligenza artificiale», continua Negrello. Un robot che preleva un oggetto da uno scaffale in magazzino e lo ripone su un piano ancora non esiste, così come una macchina che trafora laminati e viene guidata da un cellulare. Anche il robot avatar, un alias dell’operatore, non è ancora utilizzato in ambito industriale. «Abbiamo integrato bracci industriali su basi mobili con un collo progettato da noi estremamente simile a quello umano. La figura antropomorfa consente al pilota, quando muove la testa, di avere un feedback molto coerente e questo aiuta nell’esperienza dell’immersività a ridurre i cosiddetti fenomeni di motion sickness», continua Negrello. E così l’avatar, pluririchiesto dalle aziende, potrebbe essere in grado di assemblare, girare valvole o muoversi in un ambiente pensato per gli umani. Anche se il meglio di sé, spiega la scienziata, lo darà in contesti per natura remoti, i data center per esempio, o in quelli ad alto livello di pericolosità come le piattaforme offshor e, magari, nel fondo degli oceani. Che sia solitario, collaborativo o avatar il robot è ormai integrato nella vita di fabbrica, ma ciò non toglie che in questo nuovo salto, spiega la responsabile, l’obiettivo rimanga quello di «tenere la persona al centro e valorizzarne le competenze. L’insieme macchina e uomo valorizza il meglio di entrambi: il robot non può sostituire ma può supportare e questo è il nostro obiettivo. Accompagnare e integrare la tecnologia in quello che è il flusso normale del lavoro, preservando la competenza dell’operatore che controlla monitora ed eventualmente collabora».