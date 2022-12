Bergamo si aggiudica il premio 2022 per la mobilità sostenibile

Una Menzione speciale per l'innovazione è stata consegnata a Trento, la Menzione speciale Intesa Sanpaolo è andata a Peccioli (Pi) e la Menzione speciale Jobmetoo by Seltis Hub a Rimini. Il Comune vincitore riceverà un parco bici, offerto dalle aziende associate a Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori in particolare da Bosch eBike Systems, Bergamont e Selle Smp.

Unanime è stato il giudizio della giuria nel decretare vincitore del Premio per la mobilità sostenibile 2022 il Comune di Bergamo. Un riconoscimento all'imponente impegno dell'amministrazione nel promuovere la mobilità dolce con iniziative che stanno cambiando il volto della città. Dalla Velostazione inaugurata a marzo 2022, vicino alla stazione ferroviaria e che presto sarà affiancata dalla riapertura della storica Ciclofficina, che oltre a offrire importanti servizi sarà un infopoint sulla ciclabilità cittadina, ai Bike box, ricoveri monoposto dislocati in diversi punti della città per consentire uno spazio sosta sicuro per le biciclette private.

Alle 95 nuove rastrelliere, che portano a 2.805 l'offerta complessiva di posti bicicletta, si unisce un nuovo servizio di bike sharing, concepito come un'estensione del trasporto pubblico con la messa in servizio di 390 biciclette a trazione muscolare e pedalata assistita. Tutte le informazioni sulla ciclabilità cittadina sono raccolte nella piattaforma www.bergamoinbicicletta.it, punto di accesso unico per far conoscere a cittadini e turisti i servizi disponibili e promuovere l'educazione all'utilizzo della bicicletta.

La mobilità elettrica rivoluziona la viabilità dei borghi: l'innovativa proposta di Peccioli, piccolo borgo in provincia di Pisa ha conquistato la Menzione speciale Intesa Sanpaolo. Il Comune, che da anni promuove un'integrazione tra mobilità sostenibile pubblica e abbattimento delle barriere architettoniche, ha messo a disposizione microcar elettriche per muoversi agevolmente e a impatto ambientale zero tra le strette vie del centro, rendendo vicoli, strade e piazze del borgo sempre più green.

Un progetto di inclusività sociale completo, quello del Comune di Rimini che ha ricevuto la Menzione speciale Jobmetoo by Seltis Hub. CityChangerCargoBike, l’iniziativa che gli è valsa anche la partecipazione alla tavola rotonda dell'Eurobike Festival di Francoforte con altre dieci città europee in prima linea nella promozione della mobilità sostenibile, è un progetto che promuove il trasporto di merci in alcune zone della città attraverso le cargo bike, come la consegna dei libri nelle scuole, utilizzandole anche per le persone con disabilità.