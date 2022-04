«Bergoglio non è ostile al mercato, ma la Chiesa pone domande al sistema»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il magistero di Francesco non è pregiudizialmente ostile al mercato. È, invece, radicalmente avverso ai monopoli e agli oligopoli. Gli imprenditori hanno un ruolo centrale nella creazione della ricchezza sana e nella sua giusta distribuzione. Naturalmente, il magistero di Francesco è contrario alla finanziarizzazione dell’economia. Non va bene fare i soldi per fare i soldi. Non va bene fare i soldi attraverso i soldi. Non è accettabile. Non funziona mai la deresponsabilizzazione delle classi dirigenti economiche e politiche nelle loro scelte rispetto ai lavoratori e alle loro famiglie. Ma va chiarito un aspetto: dal punto di vista culturale e spirituale è l’intera storia della Chiesa che pone questioni di fondo sul rapporto fra l’economia e la società, il sistema industriale e il sistema finanziario, la scarsità delle risorse economiche e la necessità di preservare le risorse ecologiche, il destino dell’uomo nella misura dell’infinito e la transeunte modulazione delle dinamiche fra capitale e organizzazione, tecnologia e lavoro. Francesco, naturalmente con la sua originalità, è coerente con la storia della Chiesa, che fin dall’Ottocento si interroga sulle forme del capitalismo. Esiste una continuità marcata fra lui e chi lo ha preceduto: Benedetto XVI e, prima ancora, Giovanni Paolo II. Ognuno con il suo carisma. Ognuno con la sua personalità».

Emilce Cuda, argentina, è una teologa morale. Dal 4 settembre dell’anno scorso è segretario della Pontificia Commissione America Latina del Vaticano. Questa settimana è stata nominata membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Ha studiato filosofia alla Uba, la Universidad de Buenos Aires. È la prima donna ad avere ottenuto un dottorato di ricerca in teologia morale alla Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María di Buenos Aires, quando il gran canciller era appunto Bergoglio. Ha studiato e lavorato alla Northwestern University di Chicago con Ernesto Laclau, il filosofo e teorico della politica che è fra i principali studiosi di populismi, di cui Emilce ha investigato le matrici culturali e religiose.

Intellettuale figlia dell’Argentina

Siamo alla trattoria Camoscio d’Abruzzo, un posto molto semplice vicino alla Stazione Termini, dall’altra parte della città rispetto a via della Conciliazione, dove ha sede la Pontificia Commissione America Latina. Cuda è una intellettuale. È figlia dell’Argentina. Il Paese - suo e di Bergoglio - ha una paradossale e drammatica vicenda di rovesciamenti di grandi ricchezze ambientali, abbondanza di materie prime e significative industrializzazioni che, alla fine, si sono trasformate - contro ogni forma di razionalità della storia - in destrutturazioni economiche e in disallineamenti sociali, in povertà delle famiglie e in smarrimento dei cuori.

Per esempio, non si può capire l'insistenza sulla Amazzonia di papa Francesco - trattata sia sotto il profilo teologico sia sotto il profilo morale - se non si coglie la sua duplice natura: un pezzo del creato e del disegno di Dio, ma anche il simbolo dell’esperienza di una continente - il Sud America - in cui spesso i giacimenti naturali sono stati sottoposti a sfruttamenti intensivi, a vantaggio di pochi (qualche volta stranieri), senza alcuna ricaduta positiva per le popolazioni locali e anzi, sovente, con loro diretto danno: «L’Amazzonia ha un forza metaforica e spirituale rilevante. Perciò è essenziale nel pensiero di papa Francesco. Ma lo schema, in Sud America e in altri luoghi dimenticati del mondo, si ripropone sempre nello stesso modo. Adesso in Argentina c’è il problema del litio. Chi ne beneficerà? Non capiterà quanto già successo con il gas e con il petrolio? Spesso le questioni materiali e le questioni spirituali sono le due facce della stessa moneta», dice Emilce con grande passione.

Ceto medio e cifra europea

Emilce non è espressione della élite sudamericana, che è americanizzata nell’educazione, nei comportamenti e negli stili di vita. Suo padre Antonio era un argentino di seconda generazione, la cui famiglia era emigrata in Sud America da Milano. Anche sua madre, Maria Rosa, aveva umili origini italiane, veneziane: «Mio padre lavorava alle poste, mia madre faceva la modista. Tutti e due erano impiegati. Erano parte di quel ceto medio che esiste soprattutto in Argentina, mentre nel resto del Sud America prevale una bipolarizzazione estrema della società divisa fra molto ricchi e molto poveri».