Berkshire Hathaway, Neuberger Berman voterà contro il management

Sempre sui cambiamenti clinatici insiste anche Glass Lewis, secondo proxy advisor come dimensioni, che sottolinea: attraverso le sue partecipazioni, Berkshire Hathaway ha avuto «una significativa esposizione agli impatti e alle normative legate al clima. Gli azionisti dovrebbero esprimere insoddisfazione» per gli sforzi del consiglio di amministrazione sui cambiamenti climatici.

L’attivismo di Neuberger Berman

«Siamo in linea con il management e voteremo contro una proposta degli azionisti riguardante i parametri di qualità. Siamo soddisfatti del programma di retribuzioni della società e dei parametri di valutazione dei risultati relativi ai pazienti che esso include» sottolinea Neuberger Berman in vista dell’assemblea di HCA Healthcare, mentre per quel che riguarda Kellogg la società di investimento dichiara: «Voteremo a favore di una proposta degli azionisti sul diritto di convocare un'assemblea straordinaria. Neuberger Berman in genere sostiene il diritto degli azionisti di convocare assemblee straordinarie e ritiene appropriata una soglia compresa tra il 20 e il 25% per convocare assemblee straordinarie per la maggior parte delle società, evitando così circostanze in cui, ad esempio, un singolo azionista importante potrebbe generare un potenziale abuso».

Neuberger Berman, fondata nel 1939, è una società di investimento privata, indipendente e interamente controllata dai propri dipendenti. Con uffici in 24 paesi, Neuberger Berman ha un team diversificato che conta oltre 2.300 professionisti e masse gestite per 405 miliardi di dollari.

«Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 3.500 incontri con i team dirigenziali delle società in cui investiamo, in ambito azionario e obbligazionario, e abbiamo preannunciato le nostre intenzioni di voto per le assemblee di 31 emittenti. Se analizziamo quanto è successo, ci rendiamo conto che i team dirigenziali delle società hanno apprezzato la chiarezza con cui abbiamo illustrato le nostre intenzioni di voto, poiché, grazie a essa, è stato possibile stabilire un dialogo più proficuo con i nostri professionisti degli investimenti» commenta George Walker, ceo di Neuberger Berman, proseguendo poi: «I clienti hanno anche apprezzato il fatto che per noi i voti per delega non erano dei semplici “punti da smarcare” velocemente, ma derivavano da analisi approfondite che ci portavano a votare a favore o contro le proposte degli azionisti delle società. Con l'aumentare della complessità dei voti per delega, riteniamo che i gestori abbiano un'opportunità ancora più concreta di far valere le proprie opinioni, basate su analisi incentrate su una serie di temi-chiave ESG. Invitiamo tutti gli altri asset manager a unirsi a noi nella divulgazione dei loro voti più importanti; così che le nostre voci possano essere ascoltate e contribuire a un cambiamento significativo e reale».