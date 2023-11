Berkshire Hathaway (Warren Buffett) sconta la Borsa, in rosso nei tre mesi per 12,7 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le quotazioni in calo delle partecipate, in particolare la quota in Apple, mandano in rosso nel trimestre il colosso Usa Berkshire Hathaway, controllato dal fondatore Warren Buffet t. Una perdita trimestrale accompagnata tuttavia da risultati positivi delle operazioni assicurative che hanno rafforzato l’utile operativo.

Berkshire ha dichiarato che la perdita netta del terzo trimestre è stata di 12,77 miliardi di dollari, ovvero 8.824 dollari per azione di Classe A, rispetto alla perdita di 2,8 miliardi di dollari dell’anno precedente. L’utile operativo è invece aumentato del 41% a 10,76 miliardi di dollari.

Loading...

Nel frattempo il gruppo, che vanta cassa record a 157 miliardi dopo avere venduto 5,3 miliardi di azioni, va avanti con le operazioni di buyback: Berkshire ha dichiarato di aver riacquistato 1,1 miliardi di dollari delle sue azioni nel trimestre e di averne riacquistate circa 7 miliardi quest’anno.

Le attività operative

Il conglomerato di Warren Buffett Berkshire Hathaway ha registrato un grande balzo negli utili operativi del terzo trimestre, insieme a un livello record di liquidità. Gli utili operativi del conglomerato con sede a Omaha - che comprendono quelli che derivano dalla miriade di attività interamente possedute come assicurazioni, ferrovie e servizi di pubblica utilità - sono stati pari a 10,761 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, un aumento del 40,6% rispetto ai 7,651 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Berkshire aveva raggiunto un livello record di liquidità a fine settembre - 157,2 miliardi di dollari - superando il massimo di 149,2 miliardi di dollari registrato nel terzo trimestre del 2021.

Il pieno di Treasury

L’Oracolo di Omaha, soprannome con cui è conosciuto Warren Buffett, ha approfittato dell’aumento dei rendimenti obbligazionari, acquistando buoni del Tesoro a breve termine con un rendimento di almeno il 5%. L’attività di buyback ha continuato mentre le azioni Berkshire hanno raggiunto livelli record durante il trimestre. Le azioni di Classe A del Berkshire hanno registrato un rally di quasi il 14% quest’anno. Dopo aver raggiunto il massimo storico il 19 settembre, le azioni sono scese di circa il 6% rispetto al picco.