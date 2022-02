Berlinale 2022: Paolo Taviani in concorso con «Leonora addio»

Call Jane

Dario Argento in Berlinale Special Gala

Un vero e proprio evento, all'interno della sezione Berlinale Special Gala, è la presenza di «Occhiali neri», il nuovo film di Dario Argento tornato dietro la macchina da presa a dieci anni di distanza dal precedente «Dracula 3D». Nel cast, Ilenia Pastorelli e Asia Argento in quello che si annuncia come un thriller-horror incentrato su un'eclissi di sole in una torrida giornata d'estate.All'interno della stessa sezione grande curiosità per il nuovo lungometraggio di Quentin Dupieux, uno dei registi più folli del cinema contemporaneo, che presenta «Incredible But True».

Le altre sezioni

Nella sempre interessante sezione Encounters troviamo un nome importantissimo come Bertrand Bonello, regista francese che ha spesso dato prova della sua bravura con film come «Saint Laurent» e «Nocturama». La sua nuova pellicola si chiama «Coma» e siamo certi che farà discutere.All'interno di Berlinale Special, spazio invece al mediometraggio «North Terminal» della regista argentina Lucrecia Martel, al documentario «This Much I Know to Be True» in cui Andrew Dominik torna a esplorare il rapporto tra Nick Cave e Warren Ellis e al cortometraggio «Nest» dell'islandese Hlynur Pálmason, regista che aveva stupito con «A White, White Day».

Orso d'oro alla carriera

Da ricordare, infine, che il presidente della giuria sarà il regista M. Night Shyamalan (autore di film come «Il sesto senso» e «The Village») e che l'Orso d'oro alla carriera andrà a Isabelle Huppert, attrice francese per cui ogni riconoscimento è sempre più che meritato.Festival di Berlino 2022, 10-20 febbraio