Berline e station wagon di taglia media vanno alla riscossa con l’ibrido plug-in

La tecnologia dell'ibrido alla spina, declinata anche in diversi step di potenza per alcuni modelli, piace sempre più ed è la pedina che berline e station wagon utilizzano per tenersi al passo con i tempi. Le vendite di queste proposte sono in forte crescita in tutta Europa, anche grazie al supporto dagli incentivi delle case e statali. In Italia le agevolazioni spaziano, secondo le fasce di emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km e da 61 a 135 g/km, da 3.500 a 6.500 euro sino a prezzi che arrivano a 50.000 euro, tasse escluse

