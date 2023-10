Berlino aumenta sussidi federali e agevolazioni fiscali del 113%

Ascolta la versione audio dell'articolo

I sussidi dello Stato federale tedesco, erogati nella forma di assistenza finanziaria e agevolazioni fiscali, aumenteranno del 113% nel 2023 rispetto al 2022, lievitando a quota 208 miliardi: si tratta di un livello senza precedenti, di gran lunga superiore a qualsiasi altra annata. Per la prima volta, la percentuale dei sussidi sul totale della spesa federale, pari al 30%, supererà la spesa sociale, al 28,5%.

La ragione di questo straordinario salto all’insù dei sussidi federali, schizzati da 97,8 miliardi nel 2022 a 208 miliardi, va ritrovata negli interventi del nuovo speciale Fondo di stabilizzazione economica che contribuiranno quest’anno con 101,6 miliardi. È quanto risulta da un rapporto dell’IfW Kiel Institut dedicato al boom dei sussidi federali.

Le voci più importanti dell’assistenza finanziaria federale nel 2023 saranno il freno ai prezzi dell’elettricità e del gas del Fondo di stabilizzazione economica, pari rispettivamente a 43 e 40 miliardi, gli aiuti per la ristrutturazione per l’efficienza energetica degli edifici con quasi 17 miliardi e l’assicurazione sanitaria obbligatoria per 14,5 miliardi.

«I bilanci federali del 2022 e del 2023 sono caratterizzati dalle misure straordinarie per affrontare i problemi causati dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica», si legge nel rapporto.

Tra il 2000 e il 2016 l’assistenza finanziaria dello Stato federale è oscillata entro una forchetta di 30 e 50 miliardi l’anno. Tra il 2017 e il 2020 i sussidi federali, tra aiuti finanziari e agevolazioni fiscali, sono saliti sopra l’asticella dei 50 miliardi, fino ai 77,4 miliardi del 2021 in risposta alla pandemia. Dopo lo scoppio della guerra ingiustificata della Russia in Ucraina e la conseguente crisi energetica, i sussidi federali sono passati nel 2022 a 97,8 miliardi (20,3 miliardi +26% rispetto al 2021.