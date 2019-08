Berlino, braccio di ferro sul nuovo indebitamento per investimenti Investimenti pubblici record poco sotto i 40 miliardi l’anno tra il 2020 e il 2023 - di cui 5 miliardi solo per la digitalizzazione - per «innovare e modernizzare il Paese»: un totale di 159 miliardi che rappresenta un aumento del 30% rispetto al quadriennio precedente di Isabella Bufacchi

4' di lettura

Investimenti pubblici record poco sotto i 40 miliardi l’anno tra il 2020 e il 2023 - di cui 5 miliardi solo per la digitalizzazione - per «innovare e modernizzare il Paese»: un totale di 159 miliardi che rappresenta un aumento del 30% rispetto al quadriennio precedente. Maggiori spese mirate al sociale e al cambiamento climatico, sebbene sul clima le politiche in dettaglio si sapranno a fine anno nonostante circolino indiscrezioni - non confermate - di maxipiani a protezione del clima e l’ipotesi di un aumento dell’Iva sulla carne come mezzo per finanziarlo, almeno in parte.

Oltre 100 miliardi di euro saranno destinati all’istruzione e alla ricerca e sviluppo nei prossimi quattro anni. Un pacchetto di tagli delle tasse tra i più pesanti degli ultimi dieci anni (secondo un documento del Ministero delle finanze federale la GroKo avrebbe ridotto le tasse per la prima volta nel 2019 da anni, con il gettito fiscale diminuito rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 155,6 miliardi): le tasse sono ora più leggere per le classi meno agiate, sebbene le tasse societarie siano tra le più alte in Europa e l’industria tedesca, soprattutto manifatturiera, ne stia reclamando da tempo la riduzione per disporre di più mezzi per contrastare il rallentamento economico. Per lo meno la tassa di solidarietà, che ha finanziato la riunificazione, dal 2021 sarà stata cancellata per il 90% dei contribuenti.

Un emendamento nel patto di stabilità interno, inoltre, consente allo Stato federale di finanziare direttamente i Länder e le autorità locali per le scuole, il trasporto pubblico e la costruzione di case popolari per l’«edilizia sociale. Così la GroKo, la Grande coalizione Cdu-Csu e Spd, si è attrezzata per fronteggiare le sfide del momento, prima tra tutte quella del rallentamento della crescita economica in Germania: una sfida questa che il governo rischia di perdere se la Germania dovesse entrare in recessione tecnica nel secondo e terzo trimestre di quest’anno.

Ma la GroKo non sembra al momento intenzionata ad allentare i cordoni della spesa pubblica. Conferma infatti la linea del rigore sui conti pubblici che saranno tenuti sotto controllo, per portare il debito/Pil sotto il 60% quest’anno: la tesi è che il rallentamento dell’economia, pur con un mercato del lavoro che continua a sostenere la domanda interna e il gettito fiscale, ha già ridotto e potrebbe ridurre ulteriormente la crescita delle entrate tributarie rispetto agli ultimi anni: il gettito fiscale dovrebbe calare di 6,8 miliardi nel 2020 e per un taglio totale fino a 33,7 miliardi al 2022.

Il ministro delle Finanze

A tutto questo il socialdemocratico ministro delle Finanze Olaf Scholz il 26 giugno ha messo la firma: un disegno di legge del bilancio federale 2020 e un programma finanziario fino al 2023 «senza nuovi debiti», garantendo «in modo decisivo il calo quest’anno del debito/Pil sotto la soglia di Maastricht del 60% per la prima volta in 17 anni», al 58,75% come previsto nel budget. Una posizione dalla quale non ha intenzione di schiodarsi, per ora. Con una crescita che pur rallentando quest’anno allo 0,5% per le stime del governo, dovrebbe tornare all’1% o anche sopra nel 2020.