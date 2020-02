Berlino: da «Favolacce» a «Siberia» di Abel Ferrara ecco i film più attesi

Days di Tsai Ming-liang – La storia di un breve incontro tra due uomini è al centro della nuova, attesissima fatica di Tsai Ming-liang, regista nato in Malesia ma naturalizzato taiwanese, che in carriera ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il Leone d'oro alla Mostra di Venezia nel 1994 per «Vive l'amour». Sette anni dopo «Stray Dogs», torna in concorso a un grande festival: sarà uno degli eventi principali della kermesse.

First Cow

First Cow di Kelly Reichardt – Regista americana che ha sempre dato vita a un cinema personale e coerente, Kelly Reichard si è fatta conoscere per pellicole come «Old Joy» e «Certain Women». «First Cow» è descritto come una sorta di western anticonvenzionale e delicato, con al centro un uomo solitario che fa amicizia con un immigrato cinese: tra i protagonisti spicca una mucca da latte particolarmente preziosa.

Onward

Onward di Dan Scanlon – Tra i titoli più attesi fuori concorso, non può mancare il nuovo lungometraggio della Pixar Animation, un film che vede protagonisti due elfi adolescenti che finiranno in balìa di una serie di disavventure. Un prodotto ricco di creatività e fantasia, firmato dal regista di «Monsters University».

Volevo nascondermi

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti – Non c'è solo «Favolacce» per il cinema italiano tra i film più attesi del festival, ma anche il nuovo lungometraggio di Giorgio Diritti, regista che si era fatto conoscere con pellicole importanti come «Il vento fa il suo giro» e «L'uomo che verrà». È un film biografico sul pittore Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano in un ruolo che potrebbe valergli il titolo di miglior attore del concorso berlinese.

The Roads Not Taken

The Roads Not Taken di Sally Potter – Dopo la commedia nera «The Party», la regista inglese Sally Potter torna in concorso al Festival di Berlino con un film drammatico, che ha scritto e diretto, incentrato sul rapporto tra un padre e una figlia. Questi ultimi sono interpretati da Javier Bardem e Elle Fanning, ma nel ricco cast ci sono anche Salma Hayek e Laura Linney.