Berlino nazionalizza la ex Gazprom Germania. Varsavia acquisisce quote del gasdotto Yamal

Il governo tedesco sta nazionalizzando la società gas Sefe, ex Gazprom Germania ed ex controllata della russa Gazprom. Il ministero dell’Economia ha giustificato le misure con il rischio d’insolvenza dell’azienda, che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Germania. Lo riporta Dpa.

Salvataggio da 13,8 miliardi

Il governo assumerà una partecipazione del 100% nella SEFE Securing Energy for Europe GmbH - precedentemente nota come Gazprom Germania - e aumenterà il suo prestito alla società a 13,8 miliardi di euro, ha dichiarato lunedì il Ministero dell’Economia. Il passo si è reso necessario perché l’eccessivo indebitamento della SEFE e la minaccia di un’imminente insolvenza avrebbero «messo in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento in Germania».

La più grande economia europea si trova ad affrontare un potenziale collasso del suo settore energetico dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato a limitare i flussi di gas in seguito all’invasione dell’Ucraina. Questa limitazione ha provocato carenze e ha indotto l’amministrazione del cancelliere Olaf Scholz a mettere in guardia da potenziali razionamenti e blackout quest’inverno.

Secondo salvataggio dopo Uniper

Si tratta del secondo salvataggio di una società energetica in Germania nel giro di due mesi. A settembre il governo ha dichiarato che avrebbe nazionalizzato Uniper, il più grande importatore di gas del Paese, dopo che l’azienda aveva accumulato più di 8 miliardi di euro di perdite legate al gas. Si tratta del più grande salvataggio nella storia della Germania.



Le mosse fanno parte di un pacchetto di 200 miliardi di euro messo a punto dal governo per aiutare le imprese e le famiglie a far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia. SEFE è sotto amministrazione fiduciaria tedesca da quando Gazprom ha tagliato i fondi alla società in aprile.