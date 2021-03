Berlino, salvataggi pubblici per le banche dei Länder. Ecco i nodi Dopo l'operazione NordLb altri interventi al confine tra bail in e bail out di Isabella Bufacchi

Dopo l'operazione NordLb altri interventi al confine tra bail in e bail out

Quando il salvataggio di una banca pubblica in Germania, finanziato con i soldi dei contribuenti, viene fatto a condizioni di mercato alla pari di un intervento privato non è considerato aiuto di Stato dalla Commissione europea e dall’Antitrust. Ed è così, in equilibrio precario e con opacità tra bail-in e bail-out, che la Landesbank NordLB, un tempo la settima banca tedesca con oltre 150 miliardi di attivi, ha messo a segno l’ultimo grande salvataggio bancario in Germania a fine 2019.

