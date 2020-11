Berlusconi: «Accolte nostre proposte, votiamo sì allo scostamento». Incognita Fdi e Lega Discussione in corso alla Camera. Malgrado l’impegno del centrodestra ad una «posizione unitaria», non sembra escluso un voto in ordine sparso. Lega e Fdi restano freddi e fino a mercoledì sembravano disponibili al massimo ad astenersi

Sarà una maxi moratoria fiscale l’ultimo atto del governo per ristorare le imprese colpite dalla pandemia. Un intervento 'largo', sia finanziariamente che politicamente. A disposizione ci sono infatti gli 8 miliardi di scostamento che il Parlamento si appresta a votare. Alla Camera la discussione è iniziata in mattinata. Il voto sulle risoluzioni è previsto intorno alle 13 (è richiesta per l'approvazione la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti). A seguire dibattito e voto anche al Senato,

Berlusconi: accolte proposte centrodestra, voteremo scostamento



Così come anticipato dal Sole 24 Ore, Forza Italia dirà si allo scostamento. Lo ha comunicato lo stesso Silvio Berlusconi in mattinata in un collegamento con i deputati azzurri. L'ex premier ha quindi aggiunto che si aspetta che lo stesso farà tutto il centrodestra dopo che il governo ha accolto tutte le proposte avanzate. In caso contrario, avrebbe aggiunto, facciano come vogliono. Del resto già dall'assemblea del gruppo Forza Italia della Camera, era emerso il 25 novembre un netto orientamento favorevole al voto positivo sullo scostamento di bilancio se fossero state accolte dal governo le richieste avanzate sul rinvio delle scadenze fiscali e sulle risorse a fondo perduto per autonomi, professionisti e partite Iva.



Salvini: da governo nessuna risposta a proposte



Diversa la lettura del leader della Lega Matteo Salvini. «Lo scostamento di bilancio sono 8 miliardi: noi abbiamo fatto le nostre proposte su tasse, aiuti a precari, categorie dimenticate. Il problema è che sino a ora, a mezz'ora dalla seduta alla Camera, non sappiamo ancora che vuole fare la maggioranza di governo. Spero che arrivi la risposta» ha attaccato il segretario del Carroccio. Malgrado l’impegno del centrodestra ad una «posizione unitaria», non sembra escluso insomma un voto in ordine sparso. Lega e Fdi restano freddi e fino a mercoledì sembravano disponibili al massimo ad astenersi.

Risoluzione maggioranza: ora ristori a lavoratori autonomi



Un’apertura della maggioranza alle richieste del centrodestra però c’è stata. «Nel quadro delle risorse sono da considerarsi favorevolmente le proposte volte a rafforzare l'efficacia degli interventi per il sostegno dei lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti, attraverso l'ampliamento della moratoria fiscale a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti di fatturato» prevede la risoluzione di maggioranza allo scostamento di bilancio. «È necessario avviare un confronto - si legge ancora - per la definizione di un meccanismo organico di natura perequativa che vada oltre le aree di rischio pandemico e i codici ATECO e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi, prevedendo la possibilità di attribuire i ristori anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che non ne hanno beneficiato»