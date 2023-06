Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele. «Accertamenti programmati, no criticità né allarme»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi al San Raffaele, a distanza di appena venti giorni dalle dimissioni, dopo una degenza lunga oltre un mese a causa dell’infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica. «Accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica», spiegano in una nota i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, precisando come «l’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme». Il Cav si trova nel reparto di degenza ordinaria e potrebbe trascorrere la notte all’ospedale. Al suo fianco la compagna e deputata azzurra, Marta Fascina, oltre alla figlia Marina.

Summit del partito in forse

A Villa San Martino il leader azzurro viene costantemente monitorato. Fonti azzurre raccontano che qualche valore aveva superato il limite, da qui la necessità di tornare nella struttura lombarda. Domani è in programma ad Arcore un vertice tra l’ex premier e i ministri azzurri guidati dal capo delegazione e coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani per fare il punto sulla situazione politica, ma nessuno, allo stato, può dire se il summit, a questo punto, sarà confermato e rinviato.

Berlusconi ricoverato al San Raffaele, l'arrivo della figlia Marina

Telefonata con Salvini, anche battute sul calcio

Matteo Salvini ha sentito Silvio Berlusconi al telefono, durante una pausa del processo Open Arms in corso a Palermo e che vede imputato il ministro. È stata l’occasione per un saluto «affettuoso» chiedendo rassicurazioni sulla salute del presidente. I due hanno scambiato anche un paio di battute scherzose sul calcio.



Il ricovero precedente e le dimissioni il 19 maggio

L’ex premier era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero, sette bollettini medici e due videomessaggi registrati da dentro la struttura l’ex premier era tornato a casa. «Una emozione incredibile, un grande sollievo», il commento del leader di Forza Italia. Che aveva aggiunto: «È stato un periodo angoscioso e difficile ma dopo il buio ho vinto ancora». Entrato in ospedale il 5 aprile - dopo un breve ricovero di tre giorni la settimana precedente - per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonicitica cronica, Berlusconi aveva trascorso i primi dodici giorni in terapia intensiva al piano -1 del settore Q della struttura. Quando «lo stato clinico e la risposta alle cure» lo avevano consentito, era stato poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria, sempre all’interno dello stesso padiglione. I successivi bollettini medici avevano cominciato a parlare di una stabilizzazione del quadro clinico. L’ultima nota diffusa dal San Raffaele a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri risaliva allo scorso 3 maggio.

Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele

La vicinanza dei familiari

I familiari e gli amici più stretti gli sono rimasti accanto per tutto il mese e mezzo trascorso nella struttura. I cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi gli hanno fatto visita, alternandosi, quasi quotidianamente. Così come il fratello Paolo e lo storico amico Fedele Confalonieri. Sono poi passati per un saluto, anche l’ad del Monza Adriano Galliani, l’ex senatore Marcello Dell’Utri e Gianni Letta. Soltanto nell’ultima settimana l’ospedale aveva aperto le porte al mondo della politica, con le visite della premier Giorgia Meloni e di Matteo Salvini domenica scorsa, seguite da quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani due giorni dopo.