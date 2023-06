Berlusconi e il rapporto con l’Ue, dagli screzi con i leader alla suggestione dell’intesa a destra

Lo stesso Weber si è trovato costretto a uno strappo estemporaneo con Forza Italia nel febbraio 2023, quando ha sospeso delle giornate di studio del Ppe a Napoli in reazione alle parole di Berlusconi sul presidente ucraino Zelensky. La crisi è rientrata e solo qualche giorno fa Weber ha ribadito che Forza Italia è un «solido pilastro» del Ppe, divenendo poi fra i primi esponenti comunitari a esprimere le sue condoglianze per Berlusconi. Lo ha seguito la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, esponente del Ppe.

Gli screzi con i leader e la parabola sulla Ue

Più complicato il legame del Berlusconi premier e uomo politico con le istituzioni europee e soprattutto gli altri leader comunitari. Sua la scelta di Emma Bonino come commissaria europea nel 1995 e di Antonio Tajani per l’esecutivo Ue nel 2008, ulteriore accelerazione a una carriera europea già avviata e culminata nella presidenza del Parlamento comunitaria. Due guizzi in una parabola con diversi momenti di tensione, se non scontri aperti in sede comunitaria.

Fiero delle sua rete di relazioni - fra gli altri - con il presidente Usa George W. Bush e il presidente russo Vladimir Putin e artefice dell’incontro che «ha posto fine alla guerra fredda» a Pratica di Mare nel 2011, Berlusconi non è mai passato inosservato in sedi europee per ragioni meno entusiasmanti di quelle trasparse nel suo racconto politico. Fuori dalle gaffe più celebri, come la battuta sul «kapò» dell’allora leader socialdemocratico Martin Schulz nel 2003, Berlusconi si è trovato più di una volta in rotta di collisione con i parigrado europei, a volte per la rottura del galateo istituzionale, a volte per divergenze e assenza di fiducia reciproca.

Fra i casi più eclatanti ci sono quelli che lo hanno visto scontrarsi con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy, in teoria suoi partner europei nella famiglia del Ppe. Il rapporto con Merkel non è mai decollato, complice i vari momenti di tensione o imbarazzo che ne hanno scandito la relazione: dal giallo sui presunti insulti personali di Berlusconi alla cancelliera all’episodio di Kehl, in Germania, quando l’allora premier lasciò in attesa Merkel all’accoglienza del vertice Nato (Berlusconi si sarebbe difeso spiegando di essere al telefono con il presidente turco Recep Erdogan). Con Sarkozy la sintonia, mai evidente, è naufragata in occasione di uno sgarbo sofferto da Palazzo Chigi: il sorriso ironico proprio fra Merkel e Sarkozy a una domanda dei giornalisti sull’affidabilità dell’Italia a fare fede ai propri impegni.

Pur in assenza di una riappacificazione formale, i rapporti fra Berlusconi e i suoi ex (?) rivali europei si sono ammorbiditi negli anni. Una traiettoria che ricalca la linea più generale di Berlusconi sull’Europa: dalle accuse di euroscetticismo dovute alle posizioni di suoi ministri come Antonio Martino o Giulio Tremonti, a un’adesione sempre più esplicita ai «valori europei» e la difesa della permanenza di Fi nella famiglia del Ppe. Anche come garanzia filo-Ue nel governo Meloni, guardato con perplessità dai vertici europei per le sue intonazioni nazionaliste e la sintonia fra la premier e alcuni dei leader più riottosi nella politica comunitaria, a partire dall’ungherese Viktor Orbán.