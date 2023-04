Ascolta la versione audio dell'articolo

Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva. A quanto si apprende il trasferimento del leader di Forza Italia a un reparto di degenza ordinario del San Raffaele era stato già programmato proprio per oggi, domenica 16 aprile.

I medici hanno dato il via libera per il trasferimento del leader di Forza Italia in una stanza di un reparto di degenza ordinario, dove proseguirà il suo ricovero. Il fratello Paolo, presente al San Raffaele, ha confermato la notizia: «Tutto bene, Silvio è uscito dalla terapia intensiva».

Il fratello Paolo: «Tutto bene, uscito da terapia intensiva»

Pollice alzato e sorriso sulle labbra. Così Paolo Berlusconi ha confermato ai cronisti l'uscita del fratello dalla terapia intensiva. «Tutto bene», ha detto, invitando però alla cautela con un gesto della mano e le parole «piano, piano».

«Mi auguro che il vostro lavoro finisca presto, vuol dire che va tutto bene», ha aggiunto Paolo Berlusconi congedando i giornalisti, prima di andare in visita al fratello nel reparto del primo piano del padiglione Q, due piani sopra la terapia intensiva.

Intorno alle 20, Paolo Berlusconi insieme alla figlia primogenita del leader di Forza Italia Marina Berlusconi, hanno lasciato l'ospedale. Da dietro il vetro dell'auto, Paolo Berlusconi, come già aveva fatto in precedenza, ha salutato con il gesto del pollice alzato e confermato le dimissioni dell'ex premier e leader di FI dalla terapia intensiva.