Berlusconi: Fisco, giustizia e burocrazia le riforme per i fondi Ue

Da qui anche la necessità di una rivoluzione fiscale, che da una parte mette alle spalle il sistema passato, attraverso la pace fiscale fra Stato e imprese, dall’altra mette in cantiere il sistema futuro. Per futuro intendiamo uno dei punti identitari contenuti nel nostro programma e cioè il passaggio dalle aliquote attuali a un’unica aliquota (la flat tax) per rilanciare il Paese.

Da qui, inoltre, il grande tema della giustizia. Abbiamo parlato tante volte del tema delle garanzie per il cittadino e della disparità di condizioni fra accusa e difesa. È evidente che l'inefficienza del sistema giudiziario, oltre ad essere in sede civile un grave danno soprattutto per le imprese, riduce anche la possibilità in sede penale di ottenere giustizia equa in tempi ragionevoli. Il rafforzamento dell’organico dei magistrati togati, la crescita dell’informatizzazione, gli investimenti funzionali alla creazione di sezioni specializzate sono condizioni essenziali per avere una giustizia più efficiente, più rapida e quindi più equa.

Naturalmente non tutti questi interventi potranno riferirsi direttamente al Recovery Fund, che ha dei limiti di impiego ben definiti dall’Europa, ma fanno parte di un’idea complessiva sul futuro dell’Italia. E per essere in grado di non perdere un solo centesimo nel rigoroso rispetto del cronoprogramma imposto dall’Ue proponiamo una forte «governance attuativa»: un meccanismo di vigilanza sui progetti con l’immediato subentro dell’autorità centrale in caso di ritardi.

La nostra idea di futuro è rivolta come è logico soprattutto ai giovani, che sono il fil rouge che tiene insieme le nostre proposte. Quindi essenziali sono gli investimenti sulla formazione professionale, gli interventi per il lavoro con la introduzione dei voucher; il sostegno all’occupazione femminile e giovanile sia nel settore delle attività innovative e tecnologiche, sia nelle attività più tradizionali; incentivi fiscali e contributivi per le nuove assunzioni.

Ancora, non c’è futuro senza natalità. L’Italia è in profonda crisi demografica: ne deriva il crollo del sistema previdenziale, del welfare, dei consumi, del sistema sanitario nazionale. Abbiamo pensato ad un piano di almeno 30 miliardi per rilanciare la natalità. Poi ovviamente la scuola, statale e paritaria, che è il luogo decisivo del nostro futuro, e la formazione come accompagnamento verso il lavoro e la realizzazione dell’individuo. Largo spazio trova nel nostro progetto l’impresa, per quella che definiamo la “nuova rivoluzione industriale” del terzo millennio, prevedendo grandi investimenti in ricerca e sviluppo, facilitando il rafforzamento patrimoniale e l’accesso al credito, rilanciando la siderurgia, sostenendo l'automotive e la mobilità green, puntando sulle opportunità che derivano dalla cosiddetta «economia dello Spazio».