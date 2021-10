Berlusconi indispensabile per la vittoria di Lega e FdI

Le incognite dell’alleanza Pd-M5S

Tutto questo ragionamento però è legato a una condizione: che Pd e M5s si alleino prima del voto. Se non lo faranno, allora non solo è possibile che da soli Salvini e Meloni possano arrivare al 70% dei seggi uninominali e quindi alla maggioranza assoluta ma è anche possibile che Salvini,Meloni e Berlusconi insieme stravincano le elezioni. Si farà questa alleanza Pd-M5s? E sarà efficace? L’esito delle prossime elezioni, se non cambia il sistema elettorale, ruota intorno a queste domande. Non sarà facile per Pd e M5s trovare un accordo sulla spartizione di 221 collegi uninominali tra Camera e Senato. Vale a dire un accordo su 221 candidati comuni. Perché questo è quello che richiede l’attuale sistema elettorale. Tanto per fare un esempio recente. In queste amministrative su 118 comuni superiori ai 15.000 abitanti Pd e Movimento erano alleati solo in 29.

La partita del Quirinale

Ed è proprio per questo motivo che la riforma elettorale tornerà ad essere un tema caldo. Si sa che il M5s vuole il proporzionale. Lo vogliono anche una parte del Pd e tutti i piccoli partiti. Non lo vuole Letta per ora. E certo non lo vogliono Salvini e Meloni. Quanto al Cavaliere vedrà come andrà a finire la partita del Quirinale e poi deciderà in base alle sue convenienze come sfruttare l’utilità marginale del suo pacchetto di seggi. Con buona pace di chi pensa che sia un fan del bipolarismo.