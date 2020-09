Berlusconi, l’ex moglie Veronica «addolorata e preoccupata». Barbara: non ho contagiato io papà Dopo dodici anni di silenzio e di comunicazioni tramite avvocati, messaggio di vicinanza all’ex marito. Apprensione anche nello stato maggiore di Forza Italia

Zangrillo: situazione di Berlusconi tranquilla e confortante

Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi, rompe il silenzio e si dice «addolorata e anche un po' preoccupata». Appena ha saputo che Berlusconi era stato colpito dal virus e prima ancora del suo ricovero al San Raffaele - riferisce Repubblica - attraverso la segreteria del leader di Forza Italia gli ha fatto pervenire un messaggio di vicinanza e incoraggiamento. Comunque lo scenario clinico sembra abbastanza confortante, aggiunge, «e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla». Il professor Zangrillo parla di “blando coinvolgimento polmonare” e di “ricovero necessario” per i rischi legati “a età e patologie precedenti”, ma “la situazione clinica è tranquilla e confortante”

Il contagio e la caccia all’«untore»

Quanto alle circostanze del contagio, non accetta l'attribuzione di una colpa, l'identificazione di un “untore”, chiarendo, scrive sempre il quotidiano romano, che il suo è un pensiero generale che vale per tutti, non la difesa di un ramo della famiglia: «Non mi piace la caccia al colpevole, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto», afferma Veronica Lario, che si sofferma in particolare sullo «straordinario impegno dei medici e degli infermieri». E poi ricorda anche «le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri».

Le tensioni tra i figli dei due rami

Le tensioni tra i figli appartenenti ai due rami familiari e le ipotesi sul contagio hanno però spinto la terzogenita di Veronica Lario, Barbara, a comunicare pubblicamente la sua irritazione: «È del tutto improbabile che abbia infettato io mio padre, non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna. Altro che movida... Pannolini piuttosto!». Anche nella prima famiglia dell'ex premier c’è preoccupazione e tensione. La primogenita Marina, che durante il lockdown ha ospitato il padre in Provenza, assicurandosi che avesse meno contatti possibile, ha avuto venerdì un duro scambio con Carlo De Benedetti, dopo che quest'ultimo aveva confermato un giudizio poco lusinghiero sull’ex premier.

La preoccupazione in Forza Italia

Fiato sospeso anche nello stato maggiore e tra i parlamentari di Forza Italia, che attendono i prossimi giorni per valutare l'evoluzione della malattia. Berlusconi resta il perno di un partito che fra pochi giorni dovrà fare i conti con l'esito delle Regionali, ma il suo fondamentale contributo alla campagna elettorale è per ora interrotto. E i sondaggi non danno motivi di ottimismo.