Berlusconi, dopo la caduta torna subito al lavoro Superato il problema, è stato dimesso giovedì mattina ed è tornato a casa, al lavoro, per votare «da remoto al Parlamento Europeo»

A Roma Berlusconi riceve Salvini nella villa sull'Appia Antica

Superato il problema, è stato dimesso giovedì mattina ed è tornato a casa, al lavoro, per votare «da remoto al Parlamento Europeo»

2' di lettura

Un piccolo incidente domestico, una caduta, dolore a un fianco, accertamenti e poi subito al lavoro. Silvio Berlusconi è caduto mercoledì, nella sua nuova residenza romana, suscitando, come sempre, attimi di preoccupazione, ma allo stesso tempo sollievo sulla sua salute.

La caduta accidentale

Una nota di Forza Italia, diffusa all’ora di pranzo di giovedì, riferisce che è rientrato a Milano mercoledì sera in seguito a una «caduta accidentale». La conseguenza però è lieve: solo una contusione al fianco. Un trasferimento precauzionale alla Clinica “La madonnina” per gli accertamenti del caso, e la scelta di trascorrere lì la notte. Quindi, superato il problema, è stato dimesso giovedì mattina ed è tornato a casa, al lavoro, per votare - come sottolinea Forza Italia - «da remoto al Parlamento Europeo».

Loading...

I precedenti problemi di salute

Insomma, solo un inciampo su un gradino nella sua nuova casa romana, ha costretto l'ex premier a concludere anzitempo la sua “trasferta”. Dopo aver superato un'operazione molto seria a cuore aperto, nel giugno del 2016, una brutta forma di Covid il settembre scorso e, di recente, un ricovero al Centro Cardio Toracico del Principato di Monaco per un problema di aritmia, il Cavaliere è in campo più che mai. L'ultimo “Highlander” della cosiddetta “Seconda Repubblica”, malgrado le 84 primavere, in poche ore s'è confermato essere ancora un perno centrale della politica nazionale e di quella del centrodestra.

Ancora protagonista nella crisi politica

Da quando è atterrato con il suo aereo privato nella Capitale, tutte le telecamere sono state su di lui. Al centro della scena, non solo a Montecitorio, alla guida della delegazione azzurra alle consultazioni con Draghi, ma anche il giorno dopo, nella nuova sontuosa residenza romana, Villa Grande, dove ha invitato il leader della Lega, Matteo Salvini. Incontro immortalato da foto e video postati sui social.

Berlusconi: Governo Draghi durerà "per il tempo necessario"

Passato il “berlusconismo” ma non Berlusconi

Ascoltato nella coalizione come in Europa, ma anche attaccato frontalmente, come se il tempo si fosse fermato all'epoca in cui il suo partito aveva ben altre percentuali. Insomma, un Berlusconi, ancora forte, amato e odiato in ugual maniera, malgrado il “berlusconismo” oggettivamente non susciti più le stesse passioni di una volta. Lo dimostrano le parole di Alessandro Di Battista, classe 1978. «Da Dell'Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al nuovo governo», è il titolo del suo post su Facebook, in cui sintetizza le ragioni del suo no al governo Draghi.