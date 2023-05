Berlusconi verso le dimissioni nelle prossime 48 ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano nei prossimi giorni. probabilmente già domani o giovedì. L’ex premier era stato ricoverato lo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico è atteso per domani.

Confalonieri: Berlusconi sta meglio, lavora a convention di Fi

«Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, adesso non so se adesso lo lasceranno, ma sta molto meglio», ha detto Fedele Confalonieri , presidente di Mediaset e della Veneranda Fabbrica del Duomo, parlando delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi a margine dell’evento di presentazione del Maggio Manzoniano. A chi gli ha chiesto se saranno possibili le dimissioni in settimana, lo storico amico dell’ex premier aveva risposto: «Non lo so, sono cose mediche. L’altro ieri ero da lui, sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6» maggio, ha aggiunto. «Non so se farà un video o un messaggio, ma sicuramente parteciperà». Per la giornata conclusiva del 6 maggio è stato inserito in scaletta anche l’intervento dello stesso Berlusconi, da capire se attraverso un messaggio audio o una telefonata in diretta, come detto da Confalonieri.

L’ultimo bollettino il 26 aprile

L’ultimo bollettino medico sulle condizioni di salute di Berlusconi risale al 5 aprile e parlava di «ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo». La nota, a firma del medico personale dell’ex premier e primario della terapia intensiva, Alberto Zangrillo , e del primario di ematologia, Fabio Ciceri, spiegava che «nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile».