Berlusconi, il libro del Sole nato da «Italian Succession» su Lab24

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I numeri aiutano a capire quanto il tema dell'eredità economica ed imprenditoriale di Silvio Berlusconi sia decisivo non soltanto per i suoi eredi, ma anche per le aziende che ha fondato e, in definitiva, per l'economia italiana.

Con quasi 4 miliardi di fatturato nel 2022 e un utile netto di 200 milioni, Fininvest rappresenta una delle realtà imprenditoriali più importanti nel nostro Paese. È la holding delle principali aziende che hanno fatto la storia dell'ascesa di Silvio Berlusconi, come Mediaset – oggi Mfe – Mondadori e Mediolanum. Che quota di controllo detengono i cinque figli, due nati dal primo matrimonio – Marina e Pier Silvio – e tre – Barbara, Eleonora, e Luigi - dal secondo? Quali sono le partecipazioni di Fininvest nelle controllate? Che quota ha Vivendi in Mfe?

Loading...

Su Lab24, l'area visual del Sole 24 Ore digitale, siamo partiti da queste domande per illustrare la posta in gioco dell'eredità imprenditoriale del Cavaliere. Con un longform ricco di grafici che sintetizzano le quote delle holding familiari, le partecipazioni di Fininvest, le società immobiliari. I fondamentali economici delle principali controllate con l'andamento in Borsa da inizio anno. Dati che abbiamo aggiornato una volta aperto il testamento il 5 luglio, ovvero tre settimane dopo la morte, avvenuta il 12 giugno.

Oltre ai dati e ai grafici abbiamo dato ampio spazio ai ritratti dei familiari e dei personaggi chiave della vita di Silvio Berlusconi , alcuni dei quali hanno un ruolo anche nel futuro delle sue aziende. E che sono stati indicati nei tre testamenti.Un lavoro che è stato il risultato di diverse professionalità: giornalistiche, grafiche, infografiche e di scrittura di codice. E che ora è diventato un libro , con articoli inediti che raccontano “I Berlusconi”, eredi dell'impero costruito dal padre e a tutti gli effetti nuovi interpreti; gli scenari possibili dopo l'apertura del testamento; la sfida della “terza generazione” che dovranno cercare di costruire; insieme al meglio di quanto abbiamo pubblicato su Lab24.