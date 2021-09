Berlusconi di nuovo al San Raffaele per controlli

1' di lettura

Nuovo passaggio al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi, arrivato in ospedale in mattinata a uscito poche ore dopo, a quanto pare per una visita di controllo. Lo si apprende da fonti vicine al leader di Forza Italia. Si tratterebbe di una visita che era stata già programmata. In tutto Berlusconi è restato in ospedale circa un’ora per far rientro ad Arcore. L’ultimo ricovero risale alla settimana scorsa, a quanto pare per una valutazione clinica approfondita a causa di un lieve problema cardiaco. Le dimissioni sono avvenute lunedì 27 agosto.

Il leader di Forza Italia era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell’ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno.

