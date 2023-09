Testamento Berlusconi: i figli firmano l'accettazione. Controllo Fininvest a Marina e Piersilvio, quote blindate per 5 anni

Quello che Berlusconi ha lasciato ai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi si può conteggiare in oltre cinque miliardi tra società quotate, grandi investimenti immobiliari, titoli, opere d’arte e liquidità. La parte più consistente è contenuta in Fininvest, con 2,8 miliardi di capitalizzazione di Borsa delle partecipate, che diventano quasi quattro miliardi considerando anche le quote detenute da Mfe-Mediaset in altri gruppi, cioè Ei Towers e Prosieben.

Impegno a non vendere quote per 5 anni

L’accordo sottoscritto dai cinque fratelli Berlusconi prevede un patto parasociale che recepisce le intese raggiunte, tra le quali una clausola di ’lock-up’, cioè un impegno a non vendere quote, di 5 anni, in virtù della quale nessuno dei fratelli modificherà le quote possedute nelle proprie holding e conseguentemente in Fininvest. E’ quanto si apprende da fonti a conoscenza del dossier, secondo le quali tutti e cinque i figli pagheranno secondo la ripartizione di tutto il patrimonio le cifre previste dai legati lasciati dal padre, pari a 230 milioni complessivi, per Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri. Ciò significa che Marina e Pier Silvio contribuiranno per il 26% ciascuno, mentre Barbara, Luigi ed Eleonora per il 16% ciascuno. A quanto si apprende, per tutte le proprietà vige un regime di comunione per almeno 5 anni.

Lasciti, Marina e Pier Silvio metteranno 60 milioni ciascuno

Marina e Pier Silvio Berlusconi contribuiranno per 60 milioni a testa al pagamento dei legati disposti dal padre Silvio nel testamento a favore del fratello Paolo (100 milioni), della fidanzata Marta Fascina (100 milioni) e dell’amico Marcello Dell’Utri (30 milioni). Il restante ammontare spetterà a Barbara, Eleonora e Luigi che contribuiranno quindi con 37 milioni a testa. E’ quanto si apprende da fonti a conoscenza degli accordi tra i figli di Silvio Berlusconi in merito ai lasciti del padre. Marina e Pier Silvio contribuiranno quindi per il 26% ciascuno all’ammontare totale, gli altri fratelli per il 16% ciascuno.

Il mattone

Il patrimonio immobiliare è stimabile in circa 700 milioni, concentrato soprattutto nella holding Dolcedrago, più la liquidità. Infine gli yacht e soprattutto i molti quadri acquistati negli anni dal fondatore del Biscione. Di fatto Marina e Pier Silvio avranno in due il 53% circa del patrimonio, con il conseguente controllo attraverso Fininvest sulle quote delle società, e i figli Barbara, Eleonora e Luigi avranno una disponibilità personale molto importante. Ovviamente escluse dal testamento le ex mogli, entrambe divorziate.

Sguardo al futuro

L’accettazione piena, che prevede un’intesa totale a differenza di altre grandi famiglie imprenditoriali italiane, permette di guardare immediatamente al futuro. Fininvest detiene il 48,6% di Mfe-Mediaset (blindata con circa il 50% dei diritti di voto), il 53,3% di Mondadori e il 30% di Banca Mediolanum, con il gruppo televisivo che conserva tra le partecipate anche il 40% di Ei Towers e quasi il 30% della tedesca Prosieben. I primi dossier aperti o da aprire a breve sono quelli della squadra di calcio del Monza, sulla quale le trattative per la cessione proseguono. Poi c’è la partecipazione in Ei Tower per arrivare a una possibile fusione con Rai Way.