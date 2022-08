Berlusconi: con ok presidenzialismo, via Mattarella e voto. Letta: è destra pericolosa

9:32 Di Maio:presidenzialismo Cav per buttare giù Mattarella

«Berlusconi ha dichiarato una cosa inquietante sul presidenzialismo, ha detto ’Mattarella si deve dimettere’. Che il presidenzialismo fosse nel programma del centrodestra lo sapevamo da tempo Berlusconi voleva fare il Presidente della Repubblica non c’è riuscito. Adesso capiamo che vuole fare il presidenzialismo per buttare giù Mattarella. Non c’è niente di moderato in questo. Sta venendo fuori al maschera del centrodestra, a loro non sta bene nemmeno avere il garante della Costituzione». Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, ospite di ’24 Mattino’, su Radio 24