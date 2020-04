Berlusconi premiato dai sondaggi prepara il post Conte

Berlusconi-Pascale: non sono piu' una coppia

Erano mesi, se non addirittura anni che Silvio Berlusconi non occupava la scena come sta avvenendo in queste settimane. Attenzione: non si tratta solo di qualche comparsata televisiva in prossimità di un appuntamento elettorale in cui tra una battuta e l'altra si promette un po’ confusamente tutto a tutti. L’ex premier sta portando avanti una strategia politica, che pur non avendo immediate ricadute pratiche è apprezzata.

La crescita dell’ex premier e la discesa di Salvini

Sono ormai settimane che tutti i sondaggi danno Forza Italia e la fiducia nell’ex premier in crescita. Si tratta di percentuali modeste, dello zero virgola, ma per un partito che da anni era costantemente in discesa l’inversione di tendenza è di per sé clamorosa. Anche perché avviene in corrispondenza alla perdita significativa di consensi della Lega e dello stesso Matteo Salvini.

La svolta di Berlusconi

Questo non significa che i punti sottratti al Carroccio siano andati al partito di Berlusconi. Tutt’altro, a beneficiare della crisi del Capitano è stato finora soprattutto Fratelli d'Italia e la sua leader, Giorgia Meloni. Significa però che c'è un elettorato che segue con favore la scelta del Cavaliere, portata avanti fin dall’inizio della pandemia e che si sostanzia in quella che lui stesso ha definito “opposizione responsabile” portatrice di un “contributo costruttivo”.

Dall’opposizione responsabile alla responsabilità di governo

Non si tratta solo di mostrare “spirito di collaborazione”, di disponibilità al dialogo. Questo lo hanno manifestato, sia pure a fasi alterne, anche la Lega e Fratelli d'Italia. Berlusconi fa un passo in più, lasciando intendere di essere pronto a passare dall’opposizione responsabile alla responsabilità di Governo, smarcandosi dagli alleati di centrodestra.

Il sì al Mes e il no alla sfiducia a Gualtieri

Lo fa appoggiando, anzi rivendicando ad esempio il sì ai 36 miliardi messi a disposizione dal Meccanismo europeo di stabilità (Mes), purché senza condizioni e dicendo fin da ora che Forza Italia voterà contro la sfiducia al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri presentata dalla Lega.

C'è chi mette in relazione questo cambio di rotta del Cavaliere con il ritorno nella war room di Gianni Letta.