Berlusconi, quella bandiera a mezz’asta sul Palazzo di giustizia di Milano

Non era arrivata a tanto neanche la ruvida, pungente ed estrema fantasia dell'arte cinematografica morettiana de Il Caimano. La realtà, del resto, non rinuncia mai a sopravanzare la fantasia così conquistando un primato da protagonista. Nel giorno del controverso lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi , l'iconografica mole del Tribunale milanese ha visto esposta a mezz'asta la bandiera italiana.

Così, il luogo simbolo del trentennale scontro tra la politica e la magistratura, come era doveroso per chi è chiamato a far rispettare la legge seguendo le disposizioni impartite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio del 18 dicembre 2002 sulla base della legge 7 febbraio 1987 n.36, ha tributato il suo riconoscimento a una massima autorità della Repubblica.

Si conclude con la forza simbolica di questa immagine, mentre si celebrano le esequie di Stato, la lunga parabola che ha visto contrapporsi con toni aspri, a volte anche fuori del pentagramma istituzionale, la figura di Silvio Berlusconi e la magistratura (non solo milanese).Una lunga estenuante contrapposizione che ha lasciato sul campo, più che agonizzanti, le esigenze di riforma della giustizia secondo i canoni di un moderno Stato liberal-democratico; che ha letteralmente avvelenato l'acqua dei pozzi del libero e costruttivo confronto; che ha fatto strame delle più autentiche ragioni del garantismo. Un vortice inarrestabile, il cui primo motore non è per niente facile individuare in uno schema che ricorda da vicino il paradosso dell'uovo e della gallina, contro il quale non hanno potuto opporre la loro forza neanche i giudicati; che ha fatto progressivamente esondare lo scrutinio giudiziale verso territori che non appartengono al suo perimetro.Forti ortopedie attraverso le quali si è inteso sottoporre al severo vaglio del “penalmente rilevante” condotte che, prive dei requisiti della fattispecie penale, avrebbero dovuto costituire unicamente fonte di responsabilità politica.

È stata una lunga, incresciosa e fragorosa contrapposizione tra poteri dello Stato, i cui echi hanno sopraffatto ogni tentativo di equilibrare le forze in campo, di riportarle nel loro alveo naturale.

Se da un lato si è affermata una interpretazione, in chiave difensiva, dell'irrinunciabile principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che ha spesso sconfinato nell'arbitrio, segnando una pericolosa deriva autoreferenziale del potere giudiziario; dall'altro si è quasi rivendicato un diritto all'impunità ancorato alla legittimazione che discende dal voto popolare.