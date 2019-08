Berlusconi, Renzi e Conte: ecco chi ha previsto i maggiori aumenti dell’Iva L’eredità delle clausole di salvaguardia ha una storia con tanti padri. E un prologo che risale all’estate del 2011, alla crisi dei conti pubblici. Tra sforbiciate e nuove tagliole, il conto è arrivato a livelli record con il governo gialloverde di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Senza contromisure l'Iva aumenterà e costerà 541 euro in più a famiglia

4' di lettura

Le forze politiche responsabili devono bloccare l’aumento dell’Iva, dice Matteo Renzi. Aumento dell’Iva che voi del Pd avete inventato, risponde Matteo Salvini. Martedì al Senato, durante il voto sul calendario della crisi, c’è stato il classico rimpallo su chi abbia sfoderato per primo la spada di Damocle sospesa sulla prossima legge di Bilancio: il doppio rincaro dell’Iva previsto dal 1° gennaio 2020.

Senza contromisure, infatti, l’anno prossimo l’aliquota ordinaria del 22% salirà al 25,2%, e quella ridotta al 10% passerà al 13 per cento. Con un effetto sul budget familiare che Il Sole 24 Ore ha stimato in 541 euro in media all’anno (cioè 45 euro in più al mese su una spesa di 1.982 euro). Stime peraltro effettuate a consumi invariati, mentre l’esperienza insegna che in occasione del primo aumento dell’Iva del 2011 ci fu addirittura un lieve calo di gettito, e senza considerare il rischio di incremento dell’evasione fiscale collegato alle aliquote maggiorate.

La «polizza» delle clausole

Al di là degli effetti economici, l’eredità delle clausole di salvaguardia ha però una storia con tanti padri. E un prologo che risale all’estate del 2011, quando la crisi dei conti pubblici – unita all’impennata dello spread – spinge il governo Berlusconi a varare la manovra correttiva di luglio (Dl 98) e poi il “decreto di Ferragosto” (Dl 138).

La salvaguardia prevede un aumento automatico di alcune imposte nel caso non dovessero essere raggiunti certi risultati in termini di taglio della spesa pubblica (o di entrate sotto altri fronti). È una rassicurazione per i mercati e per Bruxelles, che ci accusano di spendere soldi che non abbiamo. Ma anche un segnale di debolezza da parte dei governi che la utilizzano.