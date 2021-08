Berlusconi ricoverato al San Raffaele

1' di lettura

Silvio Berlusconi è ricoverato, a quanto si apprende, all’ospedale San Raffaele di Milano da giovedì pomeriggio per controlli post Covid. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell’ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno. Secondo lo staff del Cavaliere, il ricovero «è stato reso necessario per una valutazione clinica approfondita». Secondo fonti di agenzia, il leader di Forza Italia dovrebbe essere dimesso già nel pomeriggio di venerdì: gli esami a cui è stato sottoposto hanno avuto esito positivo e quindi nel pomeriggio dovrebbe tornare nella sua residenza di Arcore.

