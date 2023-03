Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per controlli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, l’ex presidente del Consiglio sta svolgendo degli esami di routine e dovrebbe lasciare l’ospedale già questa sera o al più tardi domani mattina, mercoledì 29 marzo.

Barelli nuovo capogruppo alla Camera

Il ricovero del leader avviene nel giorno in cui Paolo Barelli è stato eletto per acclamazione l nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Barelli prende il posto di Alessandro Cattaneo, già nominato vice-coordinatore del partito. Al termine della riunione, Forza Italia ha fatto sapere con un nota che l’elezione di Barelli «rientra nell’ottica di una rinnovata riorganizzazione del gruppo».

A chi ha chiesto chiarimenti sui mal di pancia che nei giorni scorsi hanno attraversato i parlamentari azzurri, il nuovo capogruppo ha risposto: «non c’è nessun malumore». A chi chiedeva se il cambio avesse l’obiettivo di ridimensionare Ronzulli, Barelli ha replicato: «c’è addirittura la possibilità di new entry nel gruppo della Camera, non c’è nulla da ridimensionare».

Obiettivo ricompattare il partito

Barelli ha chiarito che l’obiettivo ora è quello di ricompattare il partito in vista delle elezioni. «Nel dna di Fi - ha detto - ci sono tutti quegli ingredienti per far sì che le forze di governo arrivino alle elezioni europee, magari anche individuando una forma di governo dell’Europa che sia maggiormente timbrata centrodestra». Europeismo e atlantismo, dunque, come chiavi per consolidare l’appoggio al governo Meloni e aprire alla futura allenza con i conservatori in Ue. A fine giornata, c’è almeno una cosa che mette tutti d’accordo. «Forza Italia non dipende dai singoli parlamentati ma dalla volontà di Silvio Berlusconi», ha detto il nuovo capogruppo.