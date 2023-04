Berlusconi al San Raffaele, il bollettino: quadro in costante miglioramento

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria» di Silvio Berlusconi: lo scrivono nel bollettino dell’ospedale San Raffaele. «Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo» .

La diagnosi

È stata un’altra notte tranquilla, l’ottava, per Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ricoverato da mercoledì 5 aprile in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Anche il nuovo aggiornamento, il terzo, è firmato da Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva dell’Irccs di via Olgettina, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Prodi: calorosissimo augurio di guarigione

«Un calorosissimo augurio di guarire e di rimettersi come prima» è arrivato da Romano Prodi. «Le differenze fra di noi sono sempre state e sono tutt’ora grandissime. Abbiamo concezioni diverse sul Paese, sulla solidarietà, sulle aperture verso l’esterno sennò non avremmo capeggiato per due coalizioni in concorrenza. Ma come persona, mando i miei auguri calorosissimi».