Berlusconi si smarca, il Pd incalza Conte: al via il gran ballo per il Quirinale

Prove di disgelo, appello Berlusconi a Conte: "Lavoriamo insieme"

Fi non vuole entrare (per ora) nel governo, bensì far parte della «maggioranza presidenziale». Ma prima delle comunali nessuna rottura con la Lega

Per capire le fibrillazioni e le divisioni dei partiti in entrambi gli schieramenti politici - al netto delle contorsioni di un M5s in eterno “congresso” su identità, linea politica e leadeship - bisogna tener conto di tre snodi temporali che aspettano la politica nei prossimi mesi: le elezioni comunali di primavera, emergenza Covid permettendo, che interessano quasi tutte le grandi città a partire dalla Capitale; l’inizio del semestre bianco a luglio, ossia il periodo di fine mandato presidenziale durante il quale per dettato costituzionale non si possono sciogliere le Camere; e infine, ma primo degli snodi in ordine di importanza, l’elezione del successore di Sergio Mattarella al Quirinale nel febbraio del 2022.

Colpi e posizionamenti: è l’inizio del gran ballo per il Quirinale

In un certo senso sono dunque già iniziati i preparativi per il gran ballo del Quirinale, anche se agli occhi di chi è poco avvezzo alle dinamiche del Palazzo può apparire troppo presto. Come nota il costituzionalista e deputato democratico Stefano Ceccanti, «bisogna tenere a mente che l’Italia è una forma di governo parlamentare a correttivo presidenziale e siamo a poco più di un anno dall’elezione del Presidente. Tutto, ossia i conflitti tra i partiti e nei partiti e le dislocazioni di vari candidati, ruota già lì, intorno al Quirinale e non su eventuali nuovi governi o rimpasti».

L’obiettivo di Berlusconi è entare nella «maggioranza presidenziale»

C’è dunque da credergli quando Silvio Berlusconi dice che con lo smarcamento della sua Forza Italia dagli alleati “sovranisti” Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con la proposta di collaborazione in Parlamento a partire dalla scrittura comune della legge di bilancio, non mira a entrare nel governo giallo-rosso. Piuttosto l’obiettivo a medio termine dello storico presidente azzurro è una sorta di patto del Nazareno bis: convergenza in Parlamento su alcune tematiche dirimenti per il futuro del Paese - dalle scelte per il Recovery plan alle riforme costituzionali e della legge elettorale - e appunto condivisione del nome del successore di Mattarella. Quella che insomma si profila non è una maggioranza politica nuova a sostegno del governo - almeno non in questa fase - bensì una possibile maggioranza presidenziale europeista dalla quale dovrebbero essere esclusi salviniani e meloniani. Mai come in questa fase, con oltre 200 miliardi in arrivo da Bruxelles a partire dalla seconda metà del 2021, è necessario l’ancoraggio in Europa. E l’elezione del presidente della Repubblica ne è il passaggio fondamentale.

E il Pd punta a un suo candidato con l’aiuto degli azzurri

È anche con questa prospettiva che nel Pd spingono per un allargamento di fatto della maggioranza a Forza Italia sia il capodelegazione al governo Dario Franceschini, non a caso uno dei possibili candidati al Quirinale, sia il segretario Nicola Zingaretti: con i voti azzurri è più facile che il successore di Mattarella sia scelto tra personalità democratiche o vicine al mondo dem, e dunque di provata fede europeista e anti-populista, piuttosto che tra gli outsider vicini al mondo grillino. Uno strumento per agganciare Forza Italia e sfilarla dall’abbraccio di Salvini potrà essere, nelle prossime settimane, la riforma della legge elettorale in senso proporzionale in modo da permettere agli azzurri di svincolarsi dall’obbligo coalizionale con Lega e Fratelli d’Italia.

Lo snodo della comunali di primavera...

Quel che è certo è che fino alla comunali di primavera (e qui siamo al primo snodo temporale) Forza Italia non potrà né rompere con gli alleati né sfilarsi troppo: il centrodestra corre insieme ovunque, come da tradizione ormai per le competizioni amministrative. Certo, la contrapposizione di queste ore è molto forte e colpisce al cuore gli interessi di Berlusconi: Salvini si è messo di traverso alla norma pro-Mediaset per la vincenda Vivendi presentata dal governo ed è perfino arrivato a lodare l’inchiesta della Procura di Catanzaro presieduta da Nicola Gratteri che ha portato all’arresto del presidente azzurro del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini. Ma fino alle comunali assisteremo solo a piccoli smarcamenti in Parlamento da parte degli azzurri: la legge di bilancio, lo scostamento dal debito, qualche mozione di indirizzo al governo sulle priorità per il Recovery plan. Un inizio danze, appunto.