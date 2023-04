Berlusconi stabile ma chiede di tornare a casa. Gianni Letta: «L’ho trovato meglio di quanto pensassi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il leader di Fi Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, resta grave ma stabile. Ma permane il rischio di complicanze. «Un quadro stabile, nella norma per un paziente con infezione polmonare in un contesto di leucemia mielomonocitica cronica». Questo filtra da ambienti sanitari sulle sue condizioni. Condizioni stabili, dunque, che gli permettono di ricevere visite di familiari e persone vicine, «anche più prolungate rispetto ai giorni precedenti».

Secondo quanto si è appreso, per l’ex presidente del Consiglio la terza notte in ospedale è trascorsa tranquilla. Nonostante persista il problema dell’infezione polmonare, il leader di Forza Italia - hanno spiegato fonti sanitarie - chiede già di andare a casa. Quella alle spalle è la terza notte dell’ex presidente del Consiglio in ospedale. Berlusconi è ricoverato per un'infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cui è affetto da tempo.

Anche oggi nessun bollettino medico

A quanto si è appreso apprende da fonti sanitarie, anche oggi non è previsto alcun bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. Sono invece previsti nuovi accertamenti.

Le visite del fratello Paolo e di Gianni Letta

Anche oggi, per il quarto giorno consecutivo, Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, si è recato al San Raffaele per far visita all’ex premier. Lo stesso ha fatto Gianni Letta, l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e fedelissimo del Cav. Silvio Berlusconi «l’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi», ha detto Letta, lasciando il San Raffaele dopo una visita di circa un’ora. «Gli possiamo fare un augurio di Pasqua - ha aggiunto - perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata». Ieri il leader di Forza Italia ha ricevuto i familiari, a cominciare dai figli, e alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi «fiduciosi».

Tajani: Berlusconi ha riposato bene, dice di sentirsi bene

«Stamane non l’ho sentito, però ha riposato bene. Sono in contatto con la famiglia, con il professor Zangrillo, con Marta Fascina. Ha riposato tranquillamente, dice di sentirsi bene e questo è già un fatto positivo»: lo ha detto oggi ai microfoni di SkyTg24 il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda sullo stato di salute di Silvio Berlusconi. «Continuano le cure, ma è un leone, quindi è sempre riuscito a vincere la malattia. Ho parlato anche col fratello stamane: sono tutti ottimisti, confidano nel suo coraggio, nella sua forza e siamo convinti che tornerà presto. Noi invece come partito stiamo lavorando perché stiamo organizzando il 5 e il 6 maggio un grande evento a Milano, che magari potrebbe segnare la sua riapparizione in pubblico», ha concluso.