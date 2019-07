Berlusconi torna a Strasburgo, è l’eurodeputato più anziano

LEGGI ANCHE / Altro che populisti, sono i liberali l'ago della bilancia in Europa

La richiesta di un ministero europeo di peso

Berlusconi appare in questi giorni tutto proiettato in una dimensione europea, con un occhio di riguardo per l'Italia. Soprattutto quando rivendica che «l'Italia è uno dei cinque paesi fondatori dell'Ue e quindi ci spetta un rappresentante di peso nella commissione», anche se «oggi purtroppo l'Italia è isolata e il nostro governo non gode della stima degli altri governi». Spazio anche alle dinamiche politiche fra le grandi famiglie europee con la sua proposta di far «cambiare al Partito popolare i rapporti con i socialisti e di poter avviare delle alleanze con i democratici di destra, con i conservatori e con i liberali». L’obiettivo è dare vita ad «un’altra maggioranza che riprenda il progetto dei padri fondatori e non solo

cambi le attuali leggi come ad esempio quella sulle migrazioni».

Berlusconi: Ppe ha deciso all’unanimità di proporre Weber

Il Cavaliere ha sposato in pieno la posizione del Ppe che tiene duro sulla volontà di avere un proprio candidato alla guida della commissione. «Si deve conservare il principio che si osserva dall'inizio del Parlamento europeo in base al quale è il partito che ha più voti e che ha vinto le elezioni ad indicare chi sarà il presidente della commissione, non c’è alcun motivo per abbandonare questo principio e quindi abbiamo preso all’unanimità la decisione di proporre il nostro Manfred Weber» ha dichiarato al termine della riunione del gruppo del Ppe a Strasburgo. «Se gli altri

membri del parlamento non accetteranno il suo nome proporremo un

altro nome, ma sempre un componente del Ppe» ha aggiunto.