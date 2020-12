Berlusconi/Verso la villa sull'Appia “prestata” a Zeffirelli

Dal prossimo anno, Covid permettendo, Berlusconi dovrebbe adottare come suo nuovo “domicilio privato” a Roma la villa di sua proprietà tra l'Appia Antica e l'Appia Pignatelli. Acquistata nel 2001 per oltre 3 milioni 375 mila euro e poi data in comodato d'uso gratuito all'amico regista ed ex parlamentare azzurro Franco Zeffirelli, scomparso a giugno, la villa è ora in ristrutturazione. Circondata da un parco secolare, è dotata di dépendance e piscina, e si trova in una delle zone più esclusive e verdi di Roma. Bellissima ma poco pratica da raggiungere per giornalisti e uomini politici.