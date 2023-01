Bernabè: «Disperdere quanto è stato fatto all’ex Ilva sarebbe un peccato capitale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

«La mia carta di identità era scaduta. Ero a Roma. Una mattina vado all’anagrafe. Rifaccio il documento. Squilla il cellulare. È Mario Draghi, presidente del Consiglio. Conosco Mario da quando eravamo giovani assistenti universitari negli anni Settanta. Poi, quando io sono diventato amministratore delegato dell’Eni, lui era direttore generale del Tesoro, e abbiamo collaborato intensamente per gestire un periodo di grande trasformazione delle Partecipazioni statali. Mi chiede di occuparmi dell’Ilva. Io rimango un attimo in silenzio. Lui mi spiega che, per una questione così complessa, ho l’esperienza giusta. E ora, con tutte le differenze rispetto alla vicenda dell’Eni, sono qui».

«Qui» è l’acciaieria di Taranto. Nella sala mensa dell’impianto siderurgico si sentono le voci degli operai e delle operaie, il rumore delle forchette e dei coltelli, il tintinnio dei bicchieri e delle caraffe. Tutto amplificato dagli spazi enormi, in una vocalità collettiva che in Italia si sente sempre meno, perché nel Paese delle fabbriche le grandi imprese sono diventate rare.

Loading...

Franco Bernabè è un uomo di passioni nascoste, di razionalità manifesta e di analiticità onnipresente. In una delle maggiori concentrazioni di paradossi e di irragionevolezze della storia italiana lui, come presidente di Acciaierie d’Italia, è un apportatore di raziocinio e di misura: «Io sono presidente della holding che controlla le società operative. Ho solo il potere di convocare il consiglio di amministrazione e ho la facoltà di offrire suggerimenti e di esercitare moral suasion», dice mentre ci mettiamo in coda per prendere il vassoio con i lavoratori e le lavoratrici.

Bernabè ha il profilo personale severo ma non arcigno di chi da bambino è cresciuto a Innsbruck, dove il padre era ferroviere nella parte italiana del polo logistico: «Mio papà Bruno e mia mamma Clara decisero di tornare in Italia perché non volevano che io crescessi come un piccolo austriaco. Alla fine delle elementari, le Ferrovie trasferirono mio padre a Torino. Torino era una città durissima. Vivevamo nel quartiere operaio di Borgo San Paolo. Non avevamo né auto, né telefono, né televisore. Alle medie, come austriacante, mi bullizzavano. I miei genitori avevano il pensiero fisso dell’educazione. Risparmiando riuscirono a iscrivermi al ginnasio Richelmy, un istituto privato dei salesiani frequentato dalla buona borghesia. Non mi potevo permettere di pagare il biglietto del tram e, ogni giorno, facevo 40 minuti a piedi all’andata e 40 al ritorno per arrivare al ginnasio. Sulla strada, in una fabbrica dismessa, la Fiat aveva messo a dormire gli operai immigrati. Torino era piena di solitudini. Ed era una città inquinata, fredda, nebbiosa. Tornavo a casa dal liceo e avevo grasso nero sulla pelle». Tanti anni dopo, Paolo Fresco gli avrebbe chiesto di diventare amministratore delegato della Fiat: «Umberto Agnelli si impose con la fortunata scelta di Sergio Marchionne».

Bernabè – classe 1948 – è fra gli ultimi ad avere osservato il cursus honorum formativo più duro del Novecento: «Alla maturità portammo i programmi dei tre anni di liceo. Ho fatto il soldato semplice nei radiotrasmettitori per quindici mesi. L’unica differenza dal percorso tradizionale fu che, al penultimo anno delle superiori, andai negli Stati Uniti, una cosa che nel mio liceo classico venne vissuta come una stramberia quasi deviante. Trascorsi un anno a Portland, in Oregon: all’high-school imparai bene l’inglese e la computer math. Sapere programmare in Basic mi sarebbe stato utile all’università, quando venni coinvolto nel Laboratorio di economia politica Cognetti De Martiis, dove si svolgevano le prime analisi di econometria».