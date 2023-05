Bernabè e Clò: sulla transizione energetica Bruxelles oggi va troppo veloce

Al di là del caso ex Ilva, il manager non si tira comunque indietro sul tema della siderurgia e degli altri settori con CO2 “hard to abate”, difficile da ridurre. Per l’acciaio, responsabile del 7% delle emissioni globali, non ci sono soluzioni a buon mercato: «Si può usare l’idrogeno, ma in Europa oggi la produzione è 15-18 volte più costosa che negli Usa e di quello verde per ora se ne fa ben poco».

C’è anche il tema dell’acqua per l’elettrolisi: «Se si desalinizza quella del mare bisogna smaltire brine fatte da sali e altri minerali in polveri sottilissime e pericolose». Se si spargono in giro non cresce più nemmeno un filo d’erba.

Quello della siderurgia è solo un esempio dei tanti ricordati a Trento. La decarbonizzazione a tappe forzate «colpisce soprattutto le famiglie più povere, è come una tassa recessiva», afferma Clò. Per le imprese «ci sono costi esorbitanti, che rischiano di distruggere l'industria europea a vantaggio soprattutto di quella cinese». Pechino stravince nel campo delle energie pulite e delle batterie: «Controlla tutta la filiera e le materie prime – ricorda il professore – Finiremo col passare dalla padella del gas alla brace delle rinnovabili cinesi»

Bernabè sposta invece l’attenzione sull’auto elettrica: «Sono 4 pezzi di lamiera attaccati a 300-400 chili di batteria spesso prodotta in Cina. E poi parliamo tanto di Tesla, ma ci scordiamo che 3-4 case cinesi già oggi si spartiscono l’80% delle vendite di auto elettriche nel mondo. L’Europa rischia di perdere non solo l’indotto ma tutta l’industria automobilistica, un problema sociale pazzesco».

