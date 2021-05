Bernal, orgoglio colombiano in Piazza Duomo. Ma anche Caruso può festeggiare

5' di lettura

Tutto secondo i piani. Come alla Rinascente, visto che siamo a Milano e proprio in piazza Duomo. Tutto secondo i piani, con la maglia rosa a Egan Bernal, e l'ultima cronometro a Super Ganna, ma con qualche effetto speciale così il gusto ci guadagna. A cominciare dalla foratura dello stesso Ganna che, a tre chilometri dall'arrivo è costretto a cambiare bicicletta per una foratura malandrina. Un brivido col batticuore che al campione iridato costa una quindicina di secondi, ma non gli impedisce di chiudere comunque la prova con un ottimo tempo (33 minuti e 43”) alla pur notevole media di 53,8 km orari.



Un imprevisto che avrebbe potuto costargli molto caro se il suo avversario più temibile, il francese Cavagna, per troppo slancio in una curva, non fosse finito contro una transenna a cinquecento metri dal traguardo. Un capitombolo che pur penalizzandolo, non gli impedisce però di conquistare il secondo posto a 12 secondi da Ganna. Ma è un giorno strano, da gatti neri, da incrociare le dita. Anche un altro che va fortissimo, Matteo Sombrero, sempre nel finale si trova due ammiraglie a chiudergli la strada. Che cosa fanno lì? Mistero. Una vera fregatura perchè l'azzurro, per due secondi, non può salire sul podio, lasciando il terzo posto a Edoardo Affini.



Nessun contrattempo invece per Egan Bernal, il leader del Giro. E' lui il nome della rosa. L'uomo di Zipaquirà, 24 anni, figlio di German e donna Flora, orgoglio della Colombia e dei suoi tanti tifosi in piazza Duomo. Con la sua leggerezza da farfalla, Bernal gestisce in sicurezza questi 30 chilometri lasciando a Damiano Caruso, autore di un'altra prova brillante, una trentina di secondi che non cambiano le gerarchie in classifica. Caruso, ora a un minuto e 29” da Bernal, consolida il secondo posto in classifica generale.

Per l'uomo di Ragusa, il gregario diventato capitano, è un finale straordinario che conferma il suo momento magico. Meno brillante, invece, Simon Yates che, alla fine, dopo una prova modesta, resta al terzo posto precipitando però a più di 4 minuti dalla maglia rosa.

Maglia rosa che non sa più come esprimere la felicità. “Sì, per me vincere il Giro d'Italia è molto importante. Ho già conquistato un Tour de France, ma in Italia sono cresciuto, sono diventato un corridore. Qui ho amici, tifosi, gente che mi vuol bene. Non so cosa dire, sono senza parole: tutti dicono che sono calmo, un freddo, ma non è vero. Ci tenevo a questa maglia rosa, è speciale, soprattutto dopo i problemi alla schiena che ho sofferto l'anno scorso. Sono felice perchè, grazie anche ai miei compagni della Ineos, ho corso sempre in libertà. Questo è il ciclismo che mi piace. E quindi sono doppiamente contento”.